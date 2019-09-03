Son Dakika Haberleri: Barış elçisi kadın denizcilere yunanistan'da coşkulu karşılama
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Barış elçisi kadın denizcilere yunanistan'da coşkulu karşılama

6 saat önce

Barış elçisi kadın denizcilere Yunanistan'da coşkulu karşılamaAynur TATTERSALLLİPSİ (Yunanistan), (DHA)- DÜNYA Barış Günü için Muğla'nın Bodrum ilçesinden yelken açan Türk kadın denizciler, Yunanistan'ın Lipsi Adası'nda coşkuyla karşılandı.

Barış elçisi kadın denizcilere Yunanistan'da coşkulu karşılama

Aynur TATTERSALLLİPSİ (Yunanistan), (DHA)- DÜNYA Barış Günü için Muğla'nın Bodrum ilçesinden yelken açan Türk kadın denizciler, Yunanistan'ın Lipsi Adası'nda coşkuyla karşılandı.

Kadın denizcilerin bir araya gelerek, kadınların denizlerde daha etkin olmaları ve varlık göstermeleri amacıyla kurdukları 'Tutkumm' ekibi, seyirlerinin ikinci gününde Oniki Adaların en küçüğü olan Lipsi Adası'na ulaştı. Kadın denizcilerin 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirdikleri seyir, Türkiye ve Yunanistan'da büyük ilgi gördü. Kadın denizciler, ada sakinleri tarafından alkışlarla karşılandı.

Lipsi Adası Belediye Başkanı Fotis Mangos, denizcileri limanda karşılayarak, tebrik etti. Mangos, Denizde daha fazla kadın görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Kadınların altından kalkamayacağı iş yoktur. Yirmi kadını bir arada yelken yaparken, uyum içinde görmek gurur verici. Türkiye'den gelen dostlarımızı adamızda sevgiyle ağırlıyoruz. Umarım bundan böyle denizlerde daha fazla kadın denizci görürüz diye konuştu.

Bodrum'dan seyirlerine başlayan grup önce Kalimnos'a ardından da Lipsi Adası'na vardı. Buradan Leros Adası'na devam edecek olan grup, seyirlerinin sonunda 106 deniz mili yolu katetmiş olacak.

Tutkumm Kaptanı Neşe Hasipek, Amacımız kadının gücünü ve üretkenliğini denizde de göstermek. İki yaka dostuğunu daha da pekiştirerek, önümüzdeki yıllarda daha büyük projelere imza atmak istiyoruz. Lipsi'de gördüğümüz ilgi ve alakadan çok etkilendik. Bizleri dakikalarca kıyıda bekleyerek kucaklayan ve büyük misafirperverlik gösteren ada halkına bir kez daha teşekkür ediyorum dedi.

Dünya Barış Günü, Yunanistan, Bodrum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 08:02 Kaynak: DHA
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