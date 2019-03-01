Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal'da Anıldı
29 dakika önce
Türk müzik tarihinin değişim ve gelişimine imzasını atmış iki büyük usta Barış Manço ve Cem Karaca, ölüm yıldönümleri dolayısıyla Kartal Belediyesinin düzenlediği konserle anıldı.
Türk müzik tarihinin değişim ve gelişimine imzasını atmış iki büyük usta Barış Manço
ve Cem Karaca
, ölüm yıldönümleri dolayısıyla Kartal
Belediyesinin düzenlediği konserle anıldı. Soğanlık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programında "Kartal Sokak
Müzisyenleri Orkestrası" salonu tıklım tıklım dolduran kalabalığa eserlerini sundu.
Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, Mart ayı anma programı kapsamında organize ettiği geceye; siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Kartal Belediyesi çalışanları ile vatandaşlar katıldı. Barış Manço ile Cem Karaca'nın hayatlarından kesitler sunan sinevizyon gösteriminin yapıldığı gecede, bir döneme imza atan şarkılar seslendirildi. Kartallıların büyük ilgiyle dinlediği konserin ardından "Kartal Sokak Müzisyenleri Orkestrası'na" Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli tarafından çiçek takdim edildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:11 Kaynak: İHA
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