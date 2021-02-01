Barış Manço, vefatının 22'nci yıl dönümünde Tuzla'da anıldı - Son Dakika

Tuzla Belediyesi, Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen ismi, şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço'yu vefatının 22'nci yıl dönümünde özel bir programla andı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, programda yaşları 3 ile 6 arasında değişen çocuklar, Barış Manço'nun sevilen şarkılarını söyledi.

Belediyenin Instagram sayfası üzerinden Sezgin Maden moderatörlüğünde canlı yayınlanan programa Barış Manço'nun oğlu Doğukan Manço da katıldı.

Programda şarkı söyleyen çocuklara, arkadaşları ve aileleri de eşlik etti. Programa katılan çocuklar, Barış Manço'ya olan sevgilerini anlattılar.

Doğukan Manço, programı başından beri izlediğini belirterek, "Ne kadar güzel ki bugün herkes bu şartlar altında Barış Manço'yu anmak için güzel etkinlikler düzenliyor. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya, Tuzla Belediyesine ve sizlere teşekkür ediyorum. Enerjinizden dolayı iyi ki varsınız. Adam olacak çocukların yetişmesi için etkinlikler içerisindesiniz. Barış Manço'nun bir lafı var, 'bir insanın adı en son ne zaman anılmışsa, o zaman ölmüş demektir.' Onu hep birlikte yaşatmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız." dedi.

Tuzla'da, Barış Manço'nun adını yaşatan okul ile ilgili bir anısını anlatan Doğukan Manço, şöyle devam etti:

"Babam, Tuzla'da bir okul yaptırmıştı. Hatta ilk ismi Barış ve Lale İlköğretim Okulu olacaktı. O okulun temel atılma töreninde de vardım. 'Buralarda eğitim sıkıntısı var' demişti ve gönülden oraya bir okul yaptırmıştı. Daha sonra ömrü yetmedi, Milli Eğitim Bakanlığı'na devretti. Onun ismi Barış Manço İlköğretim Okulu olarak kaldı. Biz babamızdan ayrı kalıyorduk. Televizyon programlarında, yurt dışı seyahatlerinde ya da diğer çocuklar ile ilgilenirken görüyorduk. Tabi ki ister istemez kıskanıyorduk. Şimdi benim akranlarım sayılır ama birçok kişi, 2 bin çocuk Barış Manço'dan hediye aldı. Batıkan ile ben alamamıştık."