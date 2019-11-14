Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu
Son Dakika Güncel Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu - Son Dakika

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK/YPG'li teröristlere ait 50 adet anti-tank mayını bulunduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında, PKK/ YPG'li teröristlere ait 50 adet anti-tank mayını bulunduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu" denildi.

(İHA)

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 02:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EURO 2020 için saldır Türkiye! Canlı anlatım
Milliler sahaya Plevne Marşı ile çıktı! Cenk Tosun takımı yalnız bırakmadı ABD Savunma Bakanlığı: F-35 sistemindeki ALIS programı artık ihtiyaçları karşılamıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2019 20:55:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 50 adet anti-tank mayını bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]