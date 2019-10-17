Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek için toplanan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla konvoy eşliğinde tur atıp şehitliği ziyaret etti.

Sarıkamış'ta bir grup, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla bir araya geldi. Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla ilçe turu atan Sarıkamışlılar, daha sonra konvoy eşliğinde Kars yolu üzerindeki Allahuekber Şehitlik Anıtı'nda gidip dua ederek İstiklal Marşı okudu.

Grup adına konuşan Ayhan Kaya, şehitler diyarı Sarıkamış'ta yaşayan vatandaşlar olarak her zaman devletin, askerin, polisin, güvenlik güçlerinin yanında ve destekçisi olduklarını söyledi. Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan bütün güvenlik unsurları için dua ettiklerini ifade eden Kaya, "Allah sizleri var etsin. Biz biliyoruz ki yarın bize görev verildiği zaman ordumuzun yanında ilk olarak Sarıkamışlılar olacaktır." dedi.

Kent sakinlerinden Esat Şahin de Mehmetçik'e destek için yollara düştüklerini belirterek "Şehitler diyarı Sarıkamış'tan Mehmetçik'e selam olsun, canımız, kanımız onlarla. Allah onların yar ve yardımcısı olsun." diye konuştu.



Konuşmalar sonrası grup, asker selamıyla şehitlik anıtından ilçe merkezine korna çalarak konvoy eşliğinde gitti. Etkinlik, araçların ilçeyi turlamasıyla sona erdi.

Kentte MHP Kağızman İlçe Kadın Kolları mensubu bir başka grup da partinin ilçe binasında Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçik için Fetih Suresi okuyup dua etti.



MHP Kadın Kolları Başkanı Gülay Ağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmetçik'e destek için dua edip Kur'an-ı Kerim okuduklarını belirterek "Fetih Suresi'ni okuyup anlamını öğrendik. Bu vesileyle Suriye sınırında operasyonda görev yapan tüm askerlerimiz, devletimiz ve milletimiz için dua ettik. Allah, devletimizi, milletimizi daim etsin. Allah, tüm askerlerimizin yardımcısı olsun." dedi.



Ağır, Allah'tan Türk Silahlı Kuvvetlerinin zaferle ülkeye dönmelerini dilediklerini ifade ederek bütün Müslümanlardan Mehmetçik için dua ve destek istedi.