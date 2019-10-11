Barış Pınarı Harekatı'na İstiklal Marşı'yla destek

Amasya'da imam hatip ortaokulu öğrencilerince, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Fırat'ın doğusuna başlattığı "Barış Pınarı Harekatı"na destek vermek amacıyla İstiklal Marşı oratoryosu sahnelendi.

TSK'nin, Türkiye'nin güney sınırındaki terör koridorunu temizlemek için Fırat'ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla Şehit Hüseyin Hatipoğlu İmam Hatip Ortaokulunda program düzenledi.

Şiirler okunup İstiklal Marşı'nın oratoryosunun sahnelendiği programda sık sık tekbirler getirilerek askerler için dua edildi. Okul bahçesinde büyük bir Türk bayrağı açan öğrenciler, bayrağın altında toplanarak "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Vatan Sana Canım Feda" sloganları attı.

Okul Müdürü Hami Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ordusunun İslam sancağının son karakolu olduğunu, öğrencilerle şanlı orduya destek vermek için dua edip program düzenlediklerini söyledi.

Şanlı Türk askerinin her zaman duacısı olduklarını belirten Koyuncu, "Dünden beri okuduğumuz Fetih sureleri vardı, hatimler vardı, onları dualadık, İstiklal Marşı oratoryosu sergiledik. Okulumuz ismini bir şehidimizden alıyor, bizler de o şehide layık olabilmek için imanımızla dua ettik ordumuzun, askerimizin her zaman yanındayız, destekçisiyiz." diye konuştu.

Öğrencilerden Muhammed Yusuf Eker, "Barış Pınarı Harekatı Suriyeli mazlum kardeşlerimizi özgürlüklerine kavuşturmak için yapılıyor. Bizler burada asker ağabeylerimize dua ettik. İnşallah sağ salim zaferle döneceklerine inanıyoruz." dedi.

Gümüşhacıköy

Gümüşhacıköy'de Kızılca Köyü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ders öncesi Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Fetih suresi okudu.

Okul Müdürü Murat Önder, harekatın başarıyla sonuçlanması için dua etmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Öğrencileriyle milli ve manevi değerlere önem verdiklerini belirten Önder, "Vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan, sevgiyle bağlı öğrencilerimizi bu anlamlı davranışlarından dolayı tebrik ediyorum. Harekatta ordumuza başarılar diliyoruz. Rabb'im onları muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

Mehmetçik için dua eden öğrenciler daha sonra ders başı yaptı.