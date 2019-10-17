Barış Pınarı Harekâtına destek veren öğrenciler gövdeleriyle ay yıldız yaptılar

Bilecik Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Barış Pınarı Harekatına destek vermek amacıyla okul bahçesinde gövdeleriyle ay yıldız yaptılar.



Öğrenciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatına şiirle destek verdi. Okul Müdürü Ahmet Basatemür tarafından kaleme alınan ve öğrenciler tarafından Türk bayrağı oluşturularak okunan "İşte geliyor Türk'ün evlatları" adlı şiir Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Muhammet Göktaş, Vali Yardımcısı Rahmi Köse ve İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik'in ve öğretmenlerin büyük beğenisini topladı.



"Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bir dönemdeyiz"



Vali Şentürk, gösterinin ardından oluşturulan tablodan ve şiirden mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Şiirimizi kendimiz yazıyoruz, duygu ve düşüncelerimizi kendimiz yansıtıyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bir dönemde, bize zarar vermek isteyenlerin yoğunlaştığı bir dönemde bu atmosfer önemli. Sizin de bu bayraktarlığı yapmanız yakışır" dedi.



Okul Müdürü Basatemür ise; Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Pençe operasyonlarıyla tüm amacı ülkemizi terör belasından arındırmak isteyen Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı operasyonunun vatandaş olarak kendisini gururlandırdığını ve "İşte geliyor Türk'ün evlatları" şiirini kaleme aldığını söyledi.



Öte yandan sınıfların tamamında Barış Pınarı Harekatını anlatan duyguların anlatıldığı yazılar ve fotolar ile şehitlerin isimlerinin yer aldığı panolar oluşturuldu. - BİLECİK