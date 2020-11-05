Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk - Son Dakika

Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk

05.11.2020 10:17
Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk, System.String[]

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi Erol Kaya, "Harç taşırken inşaatta yürümeye korkuyordum. Üstüne bastığımız zemin titriyordu. Sürekli malzemeler, ustalar değişiyordu. İlk depremde yıkılacağını biliyorduk" dedi.

İzmir depreminde çok sayıda bina enkaza dönüşürken bazıları da ağır hasarlar aldı. Bayraklı'da en fazla hasar gören binaların olduğu alanlardan biri de Barış Sitesi'nin olduğu mahalle. 30 yıl önce mandalina bahçesi olan bu mahalle şimdi binalarla dolarken, Barış Sitesi ve etrafındaki ağır hasarlı binaların yapım aşamasında çalışan inşaat işçisi Erol Kaya o dönemki durumu anlattı.

"İNŞAATINDA ÇALIŞTIK AMA O BİNALARA HİÇ GÜVENMEDİK"

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, 28 yıl önce Ağrı'dan İzmir'e inşaatlarda çalışmak için geldiğini söyleyen Kaya, "İlk önce şu anda çökmek üzere olan Barış Sitesi'nin yanındaki Cumhuriyet Sitesi'nde sıva ustası olarak çalıştım. Daha sonra Barış Sitesi yapılmaya başladı. Orada da arkadaşlarla birlikte çalışıyorduk. Biz inşaatında çalıştık ama o binalara hiç güvenmedik" diyor.

Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk

"OLACAK İLK DEPREMDE BU BİNALARIN YIKILMASINI BEKLİYORDUK"

Bu binaların inşaatlarında çalıştıktan sonra aynı mahallede kendine 3 katlı bir ev inşa eden Kaya, yıkılan Barış Sitesi'nden çıkarılan cansız bedenleri evinin üst katından izlerken, "Ben Barış Sitesi'ne harç taşırken binanın içinde yürümeye korkuyordum. El arabasıyla malzeme götürürken üstüne bastığımız zemin titriyordu. Kendi aramızda bu binalara güven olmaz diye konuşuyorduk. O dönem malzeme kalitesizdi. Biz söylüyorduk ama dinlemiyordu yaptıranlar." Mahalledeki binaların temellerinin çok zayıf olduğunu belirten Kaya, binaların ilk depremde yıkılacağını o zamandan tahmin etmiş: "Bu binalar kooperatif yapımı. Sürekli inşa aşamasında durdu. Taşeronlarla sıkıntı oluyordu. Öyle olunca da devamlı kullanılan malzemeler, ustalar değişiyordu. Demir işlerini yapan arkadaşım binada kullanılan demirlerin yetersiz olduğunu, müteahhitin onu dinlemediğini söylüyordu. Biz burada olacak ilk depremde bu binaların yıkılmasını bekliyorduk" dedi.

"SİTEYİ YAPTIRAN ÜYELERİN ÇOĞU BURADA OTURMADI"

Mahalledeki evlerin önceki yıllarda çok ucuz olduğunu söyleyen Erol Kaya, "Siteyi yaptıran kooperatif üyelerinin çoğu burada oturmadı. Onlar başkalarına sattı. İşte yeni yeni hareket başlamıştı. Yakınlara gökdelenler yapılınca burası değer kazandı. Çok sayıda insan taşındı" diyor.

Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk

Erol Kaya, Bayraklı, İnşaat, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barış Sitesi'nin yapımında çalışan inşaat işçisi: İlk depremde yıkılacağını biliyorduk - Son Dakika


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