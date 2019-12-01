Son Dakika Haberleri: Bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı
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Bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

6 saat önce

Sivas'ta bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Sivas'ta bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı.

Şükrü Yıldız idaresindeki 58 BJ 785 plakalı minibüs, Sivas- Erzincan kara yolu polis lojmanları yakınında, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyer ve trafik yön levhalarına çarptı.

Minibüste sıkışan sürücü için kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Bariyerlere çarpan minibüsün sürücüsü yaralandı

Erzincan, Polis, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:26 Kaynak: AA
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