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Baro Başkan Han'dan Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret

1 saat önce

Malatya Baro Başkanı Avukat Enver Han, il emniyet müdürü Ercan Dağdeviren'i ziyaret etti.

Baro Başkan Han'dan Emniyet Müdürü Dağdeviren'e ziyaret, System.String[]

Malatya Baro Başkanı Avukat Enver Han, il emniyet müdürü Ercan Dağdeviren'i ziyaret etti.


Sinop il emniyet müdürü iken, emniyet müdürleri kararnamesi ile Malatya il emniyet müdürlüğüne tayin olan ve Malatya' da geçtiğimiz pazartesi günü göreve başlayan Ercan Dağdeviren'i ziyaret edip "hayırlı olsun" diyen Baro Başkanı Avukat Enver Han, istişarelerde bulundu. Baro Başkanı Han, kurum ve kuruluşlarla dialoğ içinde olmaya çaba gösterdiklerine dikkat çekerek, emniyet ile de her konuda işbirliği içerisinde olduklarını vurguladı.


Malatya il emniyet müdürü Ercan Dağdeviren ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip, her zaman istişareden yana olduklarını söyledi.


Ziyarette, Baro Başkanı Enver Han, il emniyet müdürü Ercan Dağdeviren'e Malatya Barosu yazılı çini tabak hediye etti. - MALATYA

Ercan Dağdeviren, Enver Han, Malatya, Han, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:09 Kaynak: İHA
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