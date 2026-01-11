Barrack'tan Suriye'ye Diyalog Çağrısı - Son Dakika
Dünya

Barrack'tan Suriye'ye Diyalog Çağrısı

Barrack\'tan Suriye\'ye Diyalog Çağrısı
11.01.2026 10:09
ABD Büyükelçisi Barrack, Suriye'de diyalog kurulması ve yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, sanal medya hesabından, Halep kentindeki gelişmelerle ilgili açıklamada bulundu. Barrack, ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio adına, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ekibiyle bir araya gelerek Halep'teki son gelişmeleri ve Suriye'nin tarihi geçiş sürecinde izlenecek genel yolu görüştüğünü bildirdi. Barrack, "Başkan Trump, bu anı yeni bir Suriye için çok önemli bir fırsat olarak görüyor. Arap, Kürt, Dürzi, Hıristiyan, Alevi, Türkmen, Asuriler ve diğerleri dahil tüm toplulukların saygı ve haysiyetle muamele gördüğü, yönetim ile güvenlik kurumlarına anlamlı bir şekilde katıldıkları birleşik bir ülke. Bu fırsatın farkında olarak, Suriye'ye ilerleme şansı vermek için yaptırımları kaldırmayı kabul etti" ifadelerini kullandı.

'DİYALOĞA DÖNME' ÇAĞRISI

Barrack, ABD'nin, Suriye'nin geçiş sürecini memnuniyetle karşıladığını ve Cumhurbaşkanı Şara liderliğindeki Suriye hükümetine, 'ülkeyi istikrara kavuşturmak, ulusal kurumları yeniden inşa etmek ve tüm Suriyelilerin barış, güvenlik ve refah arzularını gerçekleştirmek için gösterdiği çabalarda' destek verdiğini aktardı. Tom Barrack, "ABD, DEAŞ'ı yenmek ve Suriye'de istikrarı teşvik etmek için uzun süredir çaba göstermektedir. Bu çabalar arasında, terörle mücadelede kalıcı kazanımlar elde edilmesinde önemli rol oynayan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ortaklığımız ve Doğal Kararlılık Operasyonu (OIR) da bulunmaktadır. Bu bağlamda, Suriye hükümeti, Kürtlerin haklarını koruyan ve Suriye'nin birliği ile egemenliğini güçlendiren bir şekilde SDG güçlerini ulusal kurumlara dahil etmek için bir çerçeve sağlayan, SDG ile Mart 2025'te imzalanan entegrasyon anlaşmasına bağlılığını yeniden teyit etmiştir. Bu anlaşmanın şartlarına aykırı görünen Halep'teki son gelişmeler derin endişe kaynağıdır. Tüm tarafları azami itidal göstermeye, düşmanlıkları derhal durdurmaya ve Suriye hükümeti ile SDG arasında 10 Mart ve 1 Nisan 2025 tarihlerinde imzalanan anlaşmalar uyarınca diyaloğa dönmeye çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

'RUBIO'NUN EKİBİ, SURİYE HÜKÜMETİ İLE SDG ARASINDA YAPICI BİR İŞ BİRLİĞİNİ KOLAYLAŞTIRMAYA HAZIR'

Barrack paylaşımında, şiddetin, Esad rejiminin düşüşünden bu yana elde edilen ilerlemeyi tehlikeye atma riski taşıdığını ve hiçbir tarafın çıkarına olmayan dış müdahaleye yol açtığını kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ekibinin, Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG/SDG arasında yapıcı bir iş birliğini kolaylaştırmaya hazır olduğunu vurgulayan Barrack, "Bu iş birliği, Suriye'nin birliğine saygı duyan, tek egemen devlet ilkesini savunan ve tek bir meşru ulusal ordu hedefini destekleyen kapsayıcı ve sorumlu bir entegrasyon sürecini ilerletmeyi amaçlamaktadır. Hedef, egemen, birleşik, kendi içinde ve komşularıyla barış içinde, tüm halkına eşitlik, adalet ve fırsatlar sunan bir Suriye'dir. Suriye'nin komşuları ile uluslararası toplumu bu vizyonu desteklemeye ve bunun gerçeğe dönüşmesi için gerekli iş birliği ile yardımı sağlamaya çağırıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

