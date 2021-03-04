Bartın Belediyesi, "Dinamik Denetim Modeli" sürecinde 6 ekiple sahada olacak - Son Dakika

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Dinamik Denetim Modeli" süreci kapsamında belediye olarak 6 ekiple sahada olacaklarını bildirdi.

Akın, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile ülke genelinde kontrollü normalleşme döneminde yeni Dinamik Denetim Modeli sürecinin başladığını anımsattı.

Esnaf ve vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulunan Akın, "Bu kapsamda yapılacak denetimlerde oluşturduğumuz 6 ekiple sahadayız. Belediye başkan yardımcılarımız ve ekiplerimizle birlikte esnaflarımızın normalleşme döneminde daha da büyük önem arz eden tedbir kurallarıyla ilgili denetimleri gerçekleştiriyoruz. Esnaflarımızın tedbirlere uyup uymadığını kontrol ettik. Gerekli uyarılarda bulunduk. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeriz. Bu hepimizin elinde." dedi.