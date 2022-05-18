Bartın'da hafif ticari aracın köpeği ezmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Bartın'da hafif ticari aracın köpeği ezmesi güvenlik kamerasında

18.05.2022 11:54
Bartın'da hafif ticari aracın köpeği ezmesi güvenlik kamerasında

Bartın'ın Amasra ilçesinde hafif ticari aracın köpeği ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde hafif ticari aracın köpeği ezmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaleşah Mahallesi'nde geçen yıl eylül ayında üzerinden araç geçmesi sonucu sağ bacağı kesilen ve bir otelin işletmecisi tarafından sahiplenilen "Zekiye" isimli köpeğin üzerinden hafif ticari araç geçti.

Sahibi Mehmet Kolu tarafından veterinere götürülen köpeğin sol bacağında ezikler tespit edildi.

Kolu'nun şikayeti üzerine sürücünün bulunması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kolu, gazetecilere, geçen yıl eylül ayında otelin önünde yattığı sırada otomobilin ezdiği köpeğinin sağ bacağının kesildiğini söyledi. Tedavisini yaptırdığı köpeğin yürüteç yaptırarak bakımını üstlendiğini anlatan Kolu, sürücünün bulunarak cezalandırılmasını istedi.

Öte yandan hafif ticari aracın köpeği ezmesi otelin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kayıtlarda, Kolu ve çevredeki vatandaşların köpeğin yanına geldiği, sürücünün hayvana bir süre bakıp aracına binerek yoluna devam ettiği görülüyor.

Bartın'da hafif ticari aracın köpeği ezmesi güvenlik kamerasında
Bartın'da hafif ticari aracın köpeği ezmesi güvenlik kamerasında

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın'da hafif ticari aracın köpeği ezmesi güvenlik kamerasında - Son Dakika


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