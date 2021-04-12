Bartın'da su taşkını.. Şiddetli yağmurun ardından ırmak taştı - Son Dakika

Görüntüleri infial yaratan Cihangir sapığı hiç beklemediği bir yerde yakalandı

Millet aşı bulamazken, biz çöpe atıyoruz! Profesör yaşananlara isyan etti

Bartın'da su taşkını.. Şiddetli yağmurun ardından ırmak taştı

BARTIN - Bartın'da etkili olan sağanak yağışlar sonrası kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağında su seviyesi yükseldi. Bartın Irmağı'nın bazı noktalarında taşkınlar oluştu.

Bartın'da etkili sağanak yağmur ve yüksek kesimlerde eriyen kar sularıyla birlikte kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağında su seviyesi yükseldi. Çağlayan mevkiinde piknik alanına giden yol sular altına kalırken aydınlatma direkleri ve ağaçlar sular altında kaldı. Yalı mevkiindeki tarihi iskeleye kadar sular yükselirken bazı iskelelerin su altında kaldığı görüldü.

Su seviyesinin artmasının ardından Akçalı, Kabagöz, Hasanlar, Fırınlı, Sipahiler ve Epçiler köylerine ulaşım farklı yollardan sağlanıyor.

Öte yandan Topalali-Afrunda köyleri arasında bağlantıyı sağlayan ve bir süre önce bakıma alınan köprüde sel tehlikesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.