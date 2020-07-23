Bartın'da sarmaşık ev görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Bartın'da sarmaşık ev görenleri şaşırtıyor

BARTIN'da, 22 yıldır haldeki 2 katlı ahşap binayı sarmaşıklar sardı. Her yanı sarmaşıklarla kaplı bina, ağaca benzetiliyor.

Okulak Mahallesi İnci Bankoğlu Sokak'ta bulunan binanın sahibi Teoman Yamanel, 41 yıl önce vefat etti. 1998 yılındaki büyük sel felaketinde hasar gördükten sonra kimsenin oturmadığı 2 katlı tarihi tescilli ahşap binayı tamamen sarmaşıklar kapladı. Binanın çevresine tehlike oluşturacağı düşüncesiyle kimsenin girmemesi için tel örgü çekildi. Zamanla sarmaşıkların sardığı evin geçen yıl çatısı çöktü. Her yanı sarmaşıklarla kaplı bina ağaca benzetilirken, ev olduğunu öğrenenler şaşırıyor. Vatandaşlar sarmaşıkların sardığı evin önünde fotoğraf çektiriyor.

Mahalle sakinlerinden Tahir Bensiz, sarmaşıklarla kaplı binanın sahibinin 41 yıl önce vefatından sonra bir süre bir kiracının oturduğunu belirterek, "Kiracının evden çıkmasıyla kimse taşınmadı. Sonrasında zamanla evi sarmaşıklar sardı. Bu sokaktan geçenlerin dikkatini çekiyor ve fotoğraf çekiyorlar. İlk bakışta ev olduğuna inanamayanlar oluyor, bize soruyorlar bizde ev olduğunu söyleyince çok şaşırıyorlar.? dedi.

Aynı sokakta oturan Ali Güngör, "Buranın ev olduğu anlaşılmıyor ki, insan şaşırıyor." diye konuştu.