Son Dakika Haberleri: Bartın'da Seçimi MHP'li Belediye Başkanı Kazandı

Bartın'da Seçimi MHP'li Belediye Başkanı Kazandı

1 saat önce

Bartın'da seçimi MHP'li belediye başkanı kazandıAyhan ACARBARTIN, (DHA)- BARTIN'da resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı MHP'li Cemal Akın, yeniden başkan seçildi.

Bartın'da seçimi MHP'li belediye başkanı kazandı

Ayhan ACARBARTIN, (DHA)- BARTIN'da resmi olmayan sonuçlara göre mevcut belediye başkanı MHP'li Cemal Akın, yeniden başkan seçildi.

2 dönemdir Bartın'da MHP'den belediye başkanı seçilen Cemal Akın, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden belediye başkanı seçildi. Resmi olmayan sonuçların belli olmasının ardından Cemal Akın, Yalı mevkiinde bulunan seçim bürosunda konuşma yaparak, vatandaşların tebriklerini kabul etti.

1959 yılında Bartın'da doğan Cemal Akın, Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Bartın'da mesleğini sürdüren Cemal Akın, partisinin il başkanlığı görevinde bulundu. Cemal Akın, 2 dönemdir Bartın Belediye Başkanlığı görevinde bulunmakta.

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(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:57 Kaynak: DHA

DHA, Cemal Akın, MHP, Bartın, Güncel
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