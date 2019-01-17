Son Dakika Haberleri: Bartın'daki Fetö/pdy Davası

Bartın'daki Fetö/pdy Davası

1 saat önce

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 4 eski polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

Bartın'daki Fetö/pdy Davası, System.String[]
Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 2'si tutuklu 4 eski polis memurunun yargılanmasına devam edildi.

Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, meslekten ihraç edilen polis memurları tutuksuz sanıklar H.H.T. ve S.Ö. ile avukatları hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Ö.Y. ve F.Ö. ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yaptı.

Sanık F.Ö, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, terör örgütüne üye olduğu suçlamasını kabul etmediğini söyledi.

Bank Asya'ya talimatla para yatırmadığını savunan F.Ö, "Hakkımdaki iddialara yönelik delillerin tümü toplanmıştır. 6 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık Ö.Y. de telefonundan örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" çıkmasıyla ilgili "mor beyin" mağduru olduğunu iddia etti.

Ö.Y, "Bank Asya'ya talimatla para yatırmadım. Örgütle bir bağlantım yoktur. 7 aydır tutukluyum, tahliyemi ve beraatimi istiyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanıklar H.H.T. ve S.Ö. de beraatlerini istedi.

Sanık F.Ö'nün adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar veren mahkeme, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenilmesi için duruşmayı 21 Mart'a erteledi.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 06:13 Kaynak: AA

Bartın, Güncel
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