Bartın'dan kısa kısa - Son Dakika
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Bartın'dan kısa kısa

14.04.2022 11:04
Bartın'dan kısa kısa

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında fırın denetimlerini sıkılaştırdı.

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayında fırın denetimlerini sıkılaştırdı.

Şehir merkezinde çalışmalarını sürdüren ekipler, fırın ve unlu mamuller üreten işletmeleri gezerek farklı gramaj gruplarındaki pideleri tartıp, uygunluğunu kontrol etti.

Belediye Başkanı Cemal Akın, gazetecilere, yıl boyunca şehir genelinde rutin kontrollerin yapıldığını söyledi.

Akın, ramazan ayıyla daha da hareketlenen gıda ürünleri satan işletmelerin de bu konuda hassas davranmasını istedi.

Rutin denetimleri ara vermeden sürdürdüklerini dile getiren Akın, "Ramazan ayı münasebetiyle de denetimlerimizi sıkılaştırdık. Ekiplerimiz tarafından şehrimizde faaliyet gösteren fırınlarda gramaj ve fiyat denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde fırınlarda fiyat tarifesi, gramaj kontrolü yapıldı. Ayrıca denetimlerde iş yerlerinin hijyen kurallarına uygun ortamda üretim yapıp yapmadıkları ekiplerimiz tarafından denetleniyor." diye konuştu.

Mezarlıklarda bayram temizliği başlatıldı

Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarda yabani ot biçme, bakım ve onarım çalışmaları başlatıldı.

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Orduyeri ve Kavallar mezarlıklarında çalışma yapan ekipler, mezarlıkların temizliğini Ramazan Bayramı'na kadar tamamlayacak.

Belediye Başkanı Cemal Akın, halkın ortak kullanım alanlarını daha kullanışlı hale getirmek amacıyla bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını periyodik aralıklarla tekrarladıklarını söyledi.

Akın, "Park alanlarında bakım ve onarım çalışmalarını, yol kenarları ve yaya yollarında büyüyen yabani otların temizliğini ve mezarlıkların temizliğini yapıyoruz. Ramazan Bayramı öncesinde bu çalışmalarımızı daha da hızlandırdık. Bu kapsamda son olarak Orduyeri ve Kavallar mezarlıklarında yabani ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştiriliyor. Şehir merkezindeki tüm mezarlıklarda aynı çalışma gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

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Zabıta Müdürlüğü, Cemal Akın, Ramazan, Bartın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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