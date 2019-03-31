Bartın'ın Amasra İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Recai...
1 saat önce
Bartın'ın Amasra ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Recai Çakır kazandı.
Bartın
'ın Amasra
ilçesinde belediye başkanlığını CHP
adayı Recai Çakır
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Recai Çakır bin 706 oy aldı.
-Çakır'ın özgeçmişi-
Recai Çakır 1974 tarihinde doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini İstanbul
'da tamamladıktan sonra 9 Eylül
Üniversitesi İktisadi ve İlimler Fakültesi Aydın
Turizm İşletmeciliği Otel Yöneticiliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı.1996 yılında İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinde Pedagojik formasyon aldıktan sonra İstanbul Beyoğlu
ilçesinde Öğretmenliğe başladı. Evli ve 1 kız çocuğu babası.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:57 Kaynak: AA
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