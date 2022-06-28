Bartın'da onlarca ve ve iş yerini su bastı: Batı Karadeniz'de sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor

Batı Karadeniz'i etkisi alan sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu ve Düzce'de sel nedeniyle kaybolan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Düzce'de bir endüstriyel tavuk üretim tesisinde 180 bin civciv sular altında kaldı. Binaları, köprüleri ve yolları yıkan sel, Bolu Dağı Tüneli'nin kapanmasına neden oldu.

DHA'ya konuşan "Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "Yaklaşık 5 gündür Bartın'da aralıksız yağan yağmur sonunda çok sayıda su taşkını yaşadık. Dünkü yağışın sonrasında Bartın kent merkezinden geçen ve 3 ayrı kolu olan Bartın Irmağı 1998 yılından bu yana ilk kez taştı" dedi.

Akın, "Birçok mahallede ev ve iş yerinin alt katını su bastı. Yalı mevkisi ve Kemerköprü meydanından akan Bartın Irmağı'nın etrafından bütün iş yerleri sular altında kaldı. Şu anda 135 ev ve iş yerine su girdi. Hasar tespit çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz ve bütün ekiplerimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Sinop'ta köyler tahliye edildi

Meteorolojinin kırmızı kodlu uyarı verdiği Sinop'ta 26 Haziran'da akşam saatlerinde başlayan ve belirli aralıklarla devam eden sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun yağışlarda derelerin debisi yükseldi, Ayancık-Türkeli kara yolu Zaviye köyü mevkisi, sel nedeniyle oluşan hasarla ulaşıma kapandı. Kara yolunda ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. İlçede dere taşmasıyla yedi geçici köprü de yıkıldı.

Kentte geçen yıl 11 Ağustos'ta 10 kişinin hayatını kaybettiği, ev ve iş yerlerinin yıkıldığı, altyapı ve üstyapıda ağır hasarların meydana geldiği sel afetinde evlerini kaybedenlere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Ayancık ilçesinde yaşam konteynerleri kurulan Babaçay köyü ile Zaviye köyü geçici olarak tahliye edildi. Ayancık'taki köylerden tahliye edilenler, tedbir amaçlı bulundukları yerden alınıp, ilçe merkezindeki yurtlara ve akrabalarının yanına yerleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, selden etkilenen Sinop'un Ayancık ilçesini ziyaret etti.

Karaismailoğlu; Sinop, Kastamonu, Bartın ve Karabük'ün yağıştan etkilendiğini, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları ile gereken tedbirleri aldıklarını söyledi.

Bugün itibarıyla yağışların şiddetini azalttığına ve dere yatağındaki su seviyesinin de azaldığına işaret eden Karaismailoğlu, "Bütün kurumlarımız, bütün bakanlıklar olarak teyakkuz halinde, binlerce personel ve iş makinesiyle vatandaşımızın, milletimizin yanındayız. Son yağmurlarla bu bölgede etkilenen fazla bir şey olmadı, bundan sonra da olmaması için bütün tedbirleri aldık" dedi.

Karaismailoğlu, Ayancık'tan sonra selden etkilenen Türkeli ilçesine geçeceklerini, ardından da Kastamonu'ya giderek çalışmaları yerinde inceleyeceklerini kaydetti.

Düzce'de 1 kişi kayıp, 180 bin tavuk sel sularında boğuldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu kaybolan iki kişiden birinin Düzce Kaynaşlı'da sele kapılan kepçe operatörü Okan Bayrak olduğunu açıkladı. Bayrak'ı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de sağanaklar ev, iş yeri ve çiftliklerini sular altında bıraktı. Beyköy beldesinden geçen derenin debisi yükseldi. Dere yatağı kenarında bulunan yolda ve inşaat halindeki 5 katlı binaların bir kısmında çökme yaşandı.

Gölyaka ilçesindeki bir tavuk kümesinin alt katlarının sular altında kalması nedeniyle 180 bin civciv öldü. Kümesin sorumlusu Ercan Arı, "Dere yatağı yön değiştirerek, direkt kümese doğru akmaya başladı. Yarım saat içinde de kümes komple sular altında kaldı. 370 bin hayvanımız vardı" dedi ve Alt katlardaki 180 bin hayvanın öldüğünü söyledi.

Sel sularına karışan içme suyu ana hattı nedeniyle ise su kesintisinin yaşandığı Düzce'de Belediye Başkanı Faruk Özlü, "En geç yarın akşama kadar şehre su vermek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Selin ikinci kez vurduğu Kastamonu'da 1 kişi kayıp

Bakan Soylu'nun verdiği bilgilere göre Kastamonu Küre İkizciler köyünde kaybolan Recep Bakırcı'yı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kastamonu'da geçen Ağustos ayında sel felaketinin yaşandığı Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nın sağanak sonrası debisi yükseldi. Çayın çevresindeki evlerin zemin ve birinci katları, risk nedeniyle boşaltıldı. İlçeye bağlı İliş köyünde, zemin katta mahsur kalan 2'si çocuk 4 kişi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Çayın yükselmesi sonucu evlerinin çatılararına çıkan bazı kişiler de Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopterle alındı. Helikopterle çatı ve balkonlardan alınanlar, güvenli bölgelere bırakıldı.

Şenpazar ilçesinde sağanak nedeniyle Şehriban Çayı taştı. Kastamonu-Cide yolundaki Valay 2 Köprüsü ile ilçenin iki yakasını birleştiren Şenpazar köprüsü taşkınla yıkıldı. Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, Kastamonu-Şenpazar kara yolunda ciddi kopmalar ve heyelanlar olduğunu söyledi.

Şenpazar Belediye Başkanı Cem Çınar, "Korucak Mahallesi'nde çay yatağında bulunan evleri tahliye ettik. Ekiplerimiz dün akşamdan beri çalışıyor ama maalesef oradaki taşkını önleyemedik, su girdi" açıklamasında bulundu.

Taşköprü ilçesinden geçen Gökırmak'ta da sağanak nedeniyle su seviyesi yükseldi. Suya kapılan bir büyükbaş hayvan boğuldu.

Yetkililer, yağışın artma ihtimali nedeniyle dere yatakları ve taşkın olabilecek bölgelerden uzak durulmasını istedi.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinde heyelan

Bolu'da etkili olan yağışların tetiklediği heyelandan etkilenen Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli İstanbul istikametinde trafiğe kapatıldı. Tünele yaklaşık 200 metre mesafede yaşanan toprak kayması nedeniyle araçlar, İstanbul istikameti için Abant kavşağından D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesimine yönlendiriliyor.

Buna ek olarak Karayolları Genel Müdürlüğü Bolu'da sel nedeniyle Bolu-Abant İl Yolu 1-22. km'ler arasının ve Mengen-Pazarköy-Eskipazar İl Yolu'nun trafiğe kapatıldığını açıkladı. Gökçesu-Mengen İl Yolu ise Gökçesu Köprüsü'nün ayaklarında meydana gelen sel tahribatı sebebiyle kapatıldı.

Zonguldak: 'Derenin yüksekliği aşırı yağışlarla 3,5 metreyi aştı'

Zonguldak'ta etkisini sürdüren sağanağın ardından Gülüç Irmağı taştı. Bölücek, Topçalı ve Hamzafakılı mahallelerinde, bazı iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı.

Önlem amaçlı Topçalı mevkisindeki fabrikalara, uzun araçların geçişi durduruldu. Hamzafakılı bölgesinde bulunan Çolaklaraltı Köprüsü, hasar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

Yaraşlıyörük köyünde Yaraşlı ve Yörük mahallelerini birbirine bağlayan köprü yıkıldı.

Ereğli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise Bölücek'de aracıyla sel suları arasında mahsur kalan Yücel Ertürk'ün itfaiye ekiplerince kurtarıldığı belirtildi.

Süleymanlar Mahallesi'nde istinat duvarının yıkıldığı, otobüs duraklarının zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, ilçenin belirli noktalarında da bazı hasarlar oluştuğu, kriz masasının çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kentte etkisini sürdüren sağanağın ardından Filyos Çayı'nın taşması sonucu Saltukova beldesindeki ev ve iş yerlerini su bastı.

Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, AFAD ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. Su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. Sel mağduru Yaşar Babaloğlu, Anadolu Ajansı'na, dere tarafından gelen suların eve dolduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Seslere uyandım, sular birinci kata gelmiş. Bizi kepçeyle aldılar. Alt katta köpeğim kaldı. Hala köpeğim orada. Birinci katta su içinde. Eşyalarımız, her şeyimiz zarar gördü. Her tarafta zarar var."

Dün akşam etkili olanak sağanaklar nedeniyle Gökçebey ilçesinden geçen Gaziler Deresi, 5-6 metre yükseldi. Dereden taşan sular, Köprübaşı Mahallesi'nin yollarını kapladı. Mahallede evlerini boşaltmayan ailelerin, jandarma ve AFAD araçlarıyla yakınlarına ve misafirhanelere ulaşmaları sağlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde meydana gelen sel felaketi olayında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amacıyla, engelli bakım evinde yatmakta olan 16 engelli vatandaşımız Gökçebey İlçe Devlet Hastanesine yerleştirilmiştir" dedi. Tedbir için 28 ambulans ve 2 UMKE timi olmak üzere toplam 99 sağlık personelinin Zonguldak'ta görevlendirildiğini söyledi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesi Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Belediyemiz 24 saat teyakkuz halinde. Derinliği 1 metrenin olan derenin yüksekliği aşırı yağışlarla 3,5 metreyi aştı. Allah bizlere 1998'i bir daha yaşatmasın" dedi.

Karabük'te bir bina yıkıldı, elektrik direkleri devrildi

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Güneyköy köyünde sel sularının etkisiyle 2 katlı bir bina yıkıldı, 3 katlı bir bina yan yattı. Değirmenyanı köyünde ise köprü çöktü, elektrik direkleri devrildi.

Uyarıları dikkate alan aileler, daha önceden evleri boşalttıkları için can kaybı yaşanmadı.

Yenice'de 3 gündür devam eden kuvvetli yağmurun etkisini artırmasıyla Merkez ilçeden geçen İncedere Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Yenice-Yoratanpazarı yolu, taşkın suları dolunca oluşan hasar nedeniyle kısmen ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmalarıyla yol, kısa süre sonra tekrar açıldı. Atatürk Mahallesi'nde ise sera ve tarım alanlarını su basarken evlere girmemesi için büyük çaba harcandı. Ekili alanlar ise zarar gördü.