Son dakika haber! Zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Son dakika haber! Zincirleme trafik kazası
20.01.2021 12:07
Son dakika haberlerine göre Karabük'teki bir dolmuş, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasından detaylar - Karabük Karabük'te de gece saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.
Karabük'teki bir dolmuş, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasından detaylar - Karabük
Karabük'te de gece saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor.
Sürücüler, yollardaki buzlanma nedeniyle zor anlar yaşadı.
Yenişehir Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde yolun kaygan olması nedeniyle bir dolmuş, 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
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