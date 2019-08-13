BARTIN Küre Dağları'ndaki güzellik tatilcilerin akınına uğradı

Küre Dağları'ndaki güzellik tatilcilerin akınına uğradıKastamonu ile Bartın sınırları içerisinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Malyas Kanyonu bayramda tatilcilerin akınına uğradı.

Küre Dağları'ndaki güzellik tatilcilerin akınına uğradı

Kastamonu ile Bartın sınırları içerisinde bulunan Küre Dağları Milli Parkı'ndaki Malyas Kanyonu bayramda tatilcilerin akınına uğradı.

Küre Dağları Milli Parkı Loç Vadisinde bulunan Malyas Kanyonu, bayramda tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Kastamonu'nun Cide ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Malyas Kanyonuna gelen günübirlik ziyaretçiler, 3 bin 300 metre uzunluğundaki kanyonda yürüyüş yaptı. Bazıları ise kanyonun içindeki soğuk sulara kendilerini atarak yüzdü. Ziyaretçiler, piknik yaparak zaman geçirdi.

İstanbul'dan kanyona gelen Ömer Şengün, 'İlk kez geliyorum, 10 arkadaşla buraya geldik. Çok beğendik. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Burası herhalde cennet. Herkes cenneti merak ediyor ya bence buraya gelsinler, cennet burası bence. Çok beğendim.ö dedi.

Keşfedilmeyi bekleyen Malyas Kanyonu için önümüzdeki yıl 'Uzun Vadeli Gelişme Planı' çerçevesinde günübirlik ziyaretçiler için yürüyüş parkurları ve piknik alanları yapılacak. Küre Dağları Milli Parkı Müdürü Ali Bozkurt yaptığı açıklamada, 'Malyas Kanyonu ile ilgili olarak Uzun Vadeli Gelişme Planı doğrultusunda çalışmalarımız önümüzdeki yıl başlayacak. Kanyonun içini görebilecek ve kanyonda doğaya uyumlu yürüyüş yolları planlıyoruz. Bir de kanyonun çıkışına günübirlik alan düzenlemesi planlıyoruz.ö dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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