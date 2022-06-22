Bartınlı şehidin baba ocağından acı haber - Son Dakika
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Bartınlı şehidin baba ocağından acı haber

22.06.2022 11:33
Bartınlı şehidin baba ocağından acı haber

Kıbrıs'ta askeri araç kazası sonucu şehit düşen Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya'nın şehadet haberinin ardından acılı babaanne hayatını kaybetti, kalp krizi geçiren baba ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kıbrıs'ta askeri araç kazası sonucu şehit düşen Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya'nın şehadet haberinin ardından acılı babaanne hayatını kaybetti, kalp krizi geçiren baba ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit Özkaya'nın henüz yeni evli olduğu ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığında görevli Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya askeri araç kazası sonucunda şehit düştü. Bartın'ın Balat köyü nüfusuna kayıtlı 21 yaşındaki Şehit Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya'nın şehadet haberi gece saatlerinde Vali Nurtaç Arslan ve yetkililer tarafından köyde yaşayan ailesine bildirildi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken şehit Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya'nın bir yıllık evli olduğu ve eşinin de hamile olduğu öğrenildi. Oğlunun şehadet haberi ile büyük acı yaşayan şehit babası Mehmet Özkaya fenalaşması sonucu gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen 62 yaşındaki baba Özkaya Karabük'e sevk edildi. Baba Mehmet Özkaya'ya burada anjiyo yapılacağı öğrenildi.

Babaanne acı haberle kalbine yenildi

Şehit Özkaya'nın baba ocağında yaşayan 94 yaşındaki babaanne Fatma Özkaya da yaşadığı büyük acı sonucu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Babaanne Özkaya'nın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. Kıbrıs'ta Şehit olan Topçu Uzm. Çvş. Fatih Özkaya'nın cenazesi ise havayolu ile önce Zonguldak havaalanına ardından karayolu ile Bartın'ın Balat köyüne getirilecek. Şehit Özkaya'nın naaşı Bartın'ın Balat köyünde ikindi namazına müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa defnedilecek. - BARTIN

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Şehit haberi baba ocağına ateş düşürdü! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne yaşamını yitirdi Şehit haberi baba ocağına ateş düşürdü! Baba kalp krizi geçirdi, babaanne yaşamını yitirdi Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli'nden kısa kısa
Kaynak: İHA

Kıbrıs, Fatih, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartınlı şehidin baba ocağından acı haber - Son Dakika

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