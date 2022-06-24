BARÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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BARÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

24.06.2022 21:23
BARÜ'de mezuniyet töreni düzenlendi

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Bartın Üniversitesinin (BARÜ) 2021-2022 akademik yılı mezuniyet töreni yapıldı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu'ndaki törende yaptığı konuşmada, öğrencilerinin mezuniyet sevincine ortak olmanın sevincini yaşadıklarını söyledi. 14 yaşında olan Bartın Üniversitesinin gün geçtikçe başarılarını daha da artırdığına şahit olduklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin gururu, geleceğimizin umudu sevgili gençler, yoğun ve fedakarca çalışmalarla geçen üniversite hayatınızı başarı ile tamamlayarak bugün mezun oluyorsunuz. Bunun mutluluğunu yaşıyorsunuz. Ancak sizin için hayat şimdi başlıyor. Temennimiz sizlerin istediği meslekleri yapmanız. İnanıyorum ki tahsil hayatınız boyunca kazandığınız donanımızınız, tecrübeniz ve yeteneklerinizle başarılı olacak, sizler başarılı oldukça aileniz ve bizler gururlanacağız. Sizlerden ricam, ne iş yaparsanız yapın en iyisini yapmanız ve bu aziz milletimize güzel hizmetler sunanızdır."

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç da mezun olan bütün gençleri tebrik ettiğini belirterek "Bartın'da bir 4 yılı geçirdiniz. İnşallah bundan sonra başarılı bir hayat sizi bulur. Bütün duamız sizinle. Türkiye'nin geleceğisiniz. Sağlık içinde, huzur içerisinde ailelerinizle birlikte size mutlu bir hayat diliyorum." dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da tüm öğrencilerin mezuniyetlerini kutladığını söyledi. Öğrencilere gelecek için umutlu olmaları tavsiyesinde bulunan Uzun, "Şartların zorluğuna boyun eğmeyin. Yürüdüğünüz yolda önünüze çıkan tüm engelleri cesaretle aşın. Tüm kalbinizle isteyin ve yapın." diye konuştu.

Törende fakültelerinde ve üniversitede dereceye giren öğrencilere belgeleri verildi, ardından öğrencilere mezuniyet belgeleri teslim edildi.

Törene, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Garnizon Komutan Vekili Deniz Piyade Albay Erdal Bilgi, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, öğrenciler ve aileleri katıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Bartın, Güncel, Son Dakika

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