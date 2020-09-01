Barzani, Macron ile Bağdat'ta görüşecek - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin yarın Irak'ı ziyaret edecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Bağdat'a görüşeceği bildirildi.

Irak hükumet kaynakları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın Irak'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştireceğini açıkladı.

Edinilen bilgilere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun IKBY'yi ziyaret etmek için kısıtlı zamanı olduğu gerekçesiyle IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile başkent Bağdat'ta görüşecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'nun isteği üzerine Barzani'nin yarın sabah Bağdat'a gitmesi bekleniyor. Irak'a ilk resmi ziyaretini gerçekleştirecek olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Bağdat'ta Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ve Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüşeceği açıklanmıştı.

Geçen hafta Irak'ı ziyaret eden Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Irak ziyareti sonrası Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelmişti. - ERBİL