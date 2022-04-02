Başakşehir'de bahar hazırlıkları başladı - Son Dakika

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe genelinde başlayan bahar hazırlıklarını yerinde inceledi. Sahadaki ekiplerle bir araya gelen Başkan Kartoğlu, "Cemre toprağa düştü, doğa bahara merhaba dedi. Başakşehir'imizin dört bir yanında bahar hazırlıklarımız başladı" dedi.

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki bahar hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. Bir yandan yol bakım ve onarım çalışmaları yapılırken, diğer yandan ağaç ve süs bitkileri toprakla buluşturuluyor. 11 ayın sultanı ramazan öncesinde ilçe genelindeki camilerin avluları gül suyuyla yıkandı. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, ilçe genelindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kartoğlu, saha ziyaretlerini doğayı korumak ve enerji verimliliğine çekmek için 'scooter' ile yaptı.

"HER ŞEY DAHA YEŞİL BİR BAŞAKŞEHİR İÇİN"

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Kartoğlu, "İnsana huzur veren süküneti, doğanın tam merkezinde olduğunuzu hissettiren Başakşehir yeşiline, yeni tonlar kazandırmak için çalışmalarımız sürüyor. Kişi başına düşen 21 metrekare yeşil alan miktarı ile Avrupa'yı ikiye katlayan ilçemizde bu oranı artırmak adına binlerce yeni fidanı toprakla buluşturacağız. Bugün ekiplerimizle birlikte bir ağacı daha toprakla buluşturduk. 1 milyon fidan hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Her şey daha yeşil bir Başakşehir için. Her şey, yarınlarımız için" diye konuştu.

GÜVERCİNTEPE VİYADÜĞÜNDE SONA GELİNDİ

Başkan Kartoğlu'nun ikinci durağı Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yol yapım çalışmaları oldu. Güvercintepe Viyadüğü'ndeki asfaltlama çalışmalarını inceleyen Başkan Kartoğlu, "İlçe genelinde özellikle soğuk havalarda ve karla mücadele çalışmalarımızda zarar gören yollarımız ve kaldırımlarımızda ekiplerimiz çalışma yürütüyor. Güvercintepe Viyadüğü'nde de artık sona yaklaştık. Asfalt serim işlemimiz yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Kartoğlu, avluyu gül suyu ile yıkayarak Başakşehir Meydan Camii'ni 11 ayın sultanı ramazana hazırlayan ekipleri de ziyaret etti.