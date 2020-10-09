Başakşehir'de barakada çıkan yangında öldü - Son Dakika

Başakşehir'de barakada çıkan yangında öldü

09.10.2020 09:57
Başakşehir'de barakada çıkan yangında öldü, System.String[]

Başakşehir'de boş barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Başakşehir'de boş barakada çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Şahintepe Mahallesi'nde bulunan boş barakaya sabah saatlerinde, 30 yaşlarındaki bir kişi uyumak için girdi. İddiaya göre adamın ısınmak için yaktığı ateşten sıçrayan kıvılcımlar eski eşyaları tutuşturunca yangın çıktı. Dışarı çıkamayan adamın yardımına yangını gören mahalle sakinleri koştu. Bu sırada durum itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Alevler nedeniyle vatandaşlar içeri giremezken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Gecekondudan içeri giren itfaiye ekipleri odaların birinde adamın cansız bedenini buldu. Olay yerine gelen polis ekipleri de gecekondu çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Hayatını kaybeden 30 yaşlarındaki adamın henüz kimliği tespit edilemezken, cansız bedeni ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.


- İstanbul
Başakşehir'de barakada çıkan yangında öldü
Başakşehir'de barakada çıkan yangında öldü

Şahintepe Mahallesi, Başakşehir, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de barakada çıkan yangında öldü - Son Dakika

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