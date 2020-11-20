Başakşehir'de kadın girişimci sohbetleri düzenlendi - Son Dakika

Başakşehir'de kadın girişimci sohbetleri düzenlendi

20.11.2020 10:50
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Başakşehir Belediyesi, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü'nde 19 başarılı kadın girişimciyi bir araya getirdi.

Başakşehir Belediyesi, 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü'nde 19 başarılı kadın girişimciyi bir araya getirdi.

Başakşehir Belediyesi Living Lab Teknoloji ve İnovasyon Merkezi tarafından 19 Kasım Dünya Kadın Girişimcilik Günü kapsamında online olarak "19 Başarılı İş Kadını ile Girişimci Sohbetleri" başlıklı bir etkinlik düzenledi.

Türkiye'nin ilk teknoloji ve inovasyon merkezi olma unvanına sahip Başakşehir Living Lab'in üstlendiği etkinlikte birbirinden farklı sektörlerde başarılı olan 19 kadın girişimcinin hikayeleri konuşuldu. Bikem İnce İnanç'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen ilham ve motivasyon kaynağı etkinliğe çok sayıda kadın girişimci konuk olarak katıldı. Kadın girişimciler, başarılarının sırlarını ve motivasyonlarını anlattı.

Kadın girişimciler ve girişimci olmak isteyen kadınlara ilham kaynağı olmak, bakış açılarını değiştirmek ve farklılıklarını keşfetmelerini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen etkinliğe sürpriz konuk olarak katılan sanatçı Enes Karaköse, mini bir konser verdi.

Ümmiye Koçak'tan girişimci kadınlara tavsiye

Etkinliğe katılan isimlerden yazar, oyuncu ve çitçi Ümmiye Koçak okumanın, çalışmanın ve sabırla mücadele etmenin önemine vurgu yaparak, başarısını okuma azmi ve sabrına borçlu olduğunu belirtti. Girişimci olmak isteyen kadınlara tavsiyelerde buluna Koçak, "Ailenin, girişimci kadınlar üzerindeki etkisi çok önemli. Ailemin desteği ile başarıya ulaştım. Dünyada olup biteni anlamak, kendime deneyim ve dersler çıkarmak istiyorum. Kendimizi insanlara anlatmak için önce kendimizi anlamalıyız. Kadınlar isterse yapamayacağı şey yok. Yeter ki istesin" diye konuştu. - İSTANBUL

Başakşehir'de kadın girişimci sohbetleri düzenlendi
Başakşehir'de kadın girişimci sohbetleri düzenlendi
Başakşehir'de kadın girişimci sohbetleri düzenlendi
Başakşehir'de kadın girişimci sohbetleri düzenlendi

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Kasım, Kadın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başakşehir'de kadın girişimci sohbetleri düzenlendi - Son Dakika


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