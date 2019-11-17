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Başakşehir'de minik sporcular sahaya indi

6 saat önce

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki spor parklarında eğitim gören çocukları Spor Ligi'nde altıncı kez bir araya getirdi.

Başakşehir'de minik sporcular sahaya indi, System.String[]

Başakşehir Belediyesi, ilçe genelindeki spor parklarında eğitim gören çocukları Spor Ligi'nde altıncı kez bir araya getirdi.


Başakşehir Belediyesi Spor Parkları arasında bu yıl altıncısı düzenlenen Spor Ligi, futbol turnuvasıyla başladı. Çocuklara sporu sevdirmek ve aralarındaki kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen Spor Lig'de ilk müsabaka ise Güvercintepe Spor Parkı'nda yapıldı. Yaklaşık 4 ay sürecek organizasyonda, 5 farklı spor dalında bin 200 çocuk şampiyonluk için ter dökecek.


"Başakşehirli öğrenciler kahramanları unutmadı"


Heyecanları gözlerinden okunan minikler, kıyasıya rekabet ve şampiyonluk için sahaya indi. Alkış ve tezahüratlar eşliğinde sahaya çıkan Başakşehir ve Kayaşehir spor takımları arasındaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. 8 yaşındaki Muhammed Furkan, "Futbolu çok seviyorum, şampiyon biz olacağız" diyerek heyecanını dile getirdi.


Takımlarına 'Piri Reis', 'Şehit Ömer Halis Demir', 'Şehit Fethi Sekin', 'Şehit Erdem Özçelik', 'Barış Pınarı', 'Vecihi Hürkuş' gibi isimler veren minikler, büyüklerinden takdir topladı. Spor Ligi kapsamında öğrenciler, futbolun yanı sıra masa tenisi, satranç, tekvando ve basketbol olmak üzere 5 farklı branşta mücadele edecek. 16 hafta sürecek müsabakalar sonunda dereceye giren takım ve öğrenciler, kupalarını düzenlenecek bir törenle alacak. - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 05:01 Kaynak: İHA
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