Son Dakika Haberleri: BAŞAKŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DUVARA ÇARPTI
Son Dakika Güncel BAŞAKŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DUVARA ÇARPTI

BAŞAKŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DUVARA ÇARPTI

22 dakika önce

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, elektrik direğinin bulunduğu duvara çarptı.

BAŞAKŞEHİR'DE SERVİS MİNİBÜSÜ DUVARA ÇARPTI, System.String[]

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR-Cemil ÖZDEMİR-Murat SOLAK/

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, elektrik direğinin bulunduğu duvara çarptı. Kazada şoförle birlikte araçta bulunan 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi Dereli Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serkan Güzel yönetimindeki 34 LAF 989 plakalı servis minibüsü yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle sokak üzerinde bulunan elektrik direğinin bulunduğu duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Serkan Güzel ve servisteki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan Serkan Güzel'i çıkardı. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ambulansla çevredeki hastanelere götürdü.

Görüntü Dökümü:

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-Yerdeki yaralılar

-Yaralıların ambulansa alınması

-Kaza yapan minibüs

-İtfaiye ekipleri

-Genel ve Detaylar


Serkan Güzel, Başakşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:47 Kaynak: DHA
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