Başakşehir'de Uçurum Kenarındaki Tehlikeli Yerleşim
Başakşehir'de Uçurum Kenarındaki Tehlikeli Yerleşim

Başakşehir\'de Uçurum Kenarındaki Tehlikeli Yerleşim
02.12.2025 10:58  Güncelleme: 11:38
Başakşehir\'de Uçurum Kenarındaki Tehlikeli Yerleşim
Haber Videosu

Başakşehir'deki kireç fabrikasının kapanmasıyla oluşan uçurum, mahalle sakinlerini tedirgin ediyor.

Başakşehir Altınşehir mahallesinde yıllar öncesinde Zeytinburnu'nda bulunan bir kireç fabrikası için çalışan taş ocağı kapandıktan sonra şehrin ortasında devasa uçurumlarıyla kaldı. Zamanla uçurumun kenarına kaçak evler yapıldı. Şimdilerde onlarca ev metrelerce yükseklikte uçurumun kenarında duruyor. Bölge de zaman zaman düşerek hayatını kaybeden insanlarda olurken önlem alınamaması ise görenleri hayrete düşürüyor

"YIKILACAK DURUMDA SAĞLAM DEĞİL"

Mahallede uzun yıllardır ikamet eden İbrahim Öztürk, alanın zemininin sağlam olmadığı görüşünü savunuyor. Öztürk, bölgenin altyapı eksikliklerine dikkat çekerek, "Buranın zemini sağlam değil. Altyapı yok, doğalgaz yok burada. Buraya sit alanı diyorlar ve bize tapu vermiyorlar. Görüyorsunuz, evler yıkılacak durumda. Eskiden bu yana burası bu halde. Burası geçmişte taş ocağıydı. Daha önce burada insanlar düşerek öldü. Burası uçurum, sağlam bir yer değil," ifadeleriyle endişelerini dile getirdi. Öztürk'ün sözleri, tapu sorunuyla birleşince bölgenin riskli yapısını gözler önüne seriyor" ifadelerini kullandı.

Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

"ALTI KAYA, DEPREME DAYANIK BİR BÖLGE"

Aynı mahallenin sakinlerinden Ayhan Karakaş ise tam tersi bir görüşte. Karakaş, bölgenin zemininin kayaç yapıda olduğunu ve bu nedenle sağlam ve depreme dayanıklı olduğunu belirtiyor. Karakaş, "Buranın zemini sağlam, altı kaya olduğu için depreme dayanıklı bir bölgedir. Zaten buradan baktığınızda kaya görünüyor. Şu an üzerinde bulunduğumuz yer dahil, burada her yer kaya. Benim gençliğimde buradan çıkarılan kireç Zeytinburnu kireç fabrikasına gönderiliyordu. O fabrika kapandıktan sonra burası durdu. Burası dinamitle patlatılan bir yerdi. Burası sağlıklılık yönünden çok sağlam," dedi.

DEHŞET VEREN MANZARA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Şehrin göbeğinde oluşan bu devasa uçurum ve hemen kenarındaki yerleşim, dron ile havadan da görüntülendi. Görüntüler, taş ocağı sonrası kalan derin boşluğun büyüklüğünü ve evlerin uçuruma olan yakınlığını ortaya koyuyor.

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Başakşehir'de Uçurum Kenarındaki Tehlikeli Yerleşim - Son Dakika

SON DAKİKA: Başakşehir'de Uçurum Kenarındaki Tehlikeli Yerleşim - Son Dakika
