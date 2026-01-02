Başakşehir'de Vinci Çıkarma Çalışmaları 28. Saatte - Son Dakika
Başakşehir'de Vinci Çıkarma Çalışmaları 28. Saatte

Başakşehir'de Vinci Çıkarma Çalışmaları 28. Saatte
02.01.2026 17:09
İstanbul Başakşehir'de binaya saplanan vinç için çıkarma çalışmaları sürerken bina güçlendiriliyor.

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde tırdan koparak binaya saplanan vinci çıkarma çalışmaları 28. saate girerken, binada güçlendirme çalışmaları yapıldığı öğrenildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Güvercintepe Mahallesi Gökdemir Caddesi'nde meydana gelmiş, iş makinesinin çektiği tırın arkasında taşınan bir vinç düşerek 2 araca ve bir binaya çarpmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve elektrik ekipleri sevk edilmişti. Ekipler muhtemel bir çökme riskine karşı 4 daire ve 3 dükkanın bulunduğu bina boşaltarak 30 kişiyi güvenli alana tahliye etmişti. Cadde güvenlik önlemleri çerçevesinde trafiğe kapatılmıştı. Vinci çıkarma çalışmaları 28. saate girerken, mühendisler tarafından bina içinde kolonların bulunduğu noktalara güçlendirme amaçlı demir destekler yerleştirildi. Yapılan teknik incelemeler doğrultusunda vincin binaya ve çevreye zarar vermeden çıkarılması için titiz bir çalışma yürütülüyor.

Öte yandan, Gökdemir Caddesi'nin giriş ve çıkışları polis ve zabıta ekipleri tarafından tutulurken, güvenlik gerekçesiyle caddeye araç ve yaya girişine izin verilmiyor. Vincin çıkarılmasına yönelik çalışmalar 28. saatte de aralıksız devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Başakşehir, Acil Durum, Güvenlik, İstanbul, İtfaiye, 3-sayfa, Kaza, Son Dakika

