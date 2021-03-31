BAŞAKŞEHİR'DE SİLAHLI KAVGA 2 ÖLÜ, 2 YARALI -AKTÜEL - Son Dakika

Başakşehir'de, çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan dehşet anları çevredeki bir apartmanda yaşayan vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülere silahlı kişilerin kaçışı, silah sesleri, yaralı bir kişiye yapılan kalp masajı anları yansıdı.