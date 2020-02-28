Başakşehir'in rakibi Danimarka'nın Kopenhag takımı oldu

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde temsilcimiz İstanbul Başakşehir, Danimarka ekiplerinden Kopenhag ile eşleşti. Son 16 Turu'ndaki ilk maçlar 12 Mart Perşembe günü, rövanş müsabakaları ise 19 Mart Perşembe günü oynanacak.

Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler şöyle:

İstanbul Başakşehir - Kopenhag

Olympiakos - Wolverhamton Wanderers

Rangers - Leverkusen

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk

İnter - Getafe

LASK Linz - Manchester United