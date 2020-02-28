Başakşehir'in rakibi Danimarka'nın Kopenhag takımı oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Başakşehir'in rakibi Danimarka'nın Kopenhag takımı oldu - Son Dakika Spor

Başakşehir'in rakibi Danimarka'nın Kopenhag takımı oldu

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler belli oldu.

Başakşehir'in rakibi Danimarka'nın Kopenhag takımı oldu, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan kura çekiminde temsilcimiz İstanbul Başakşehir, Danimarka ekiplerinden Kopenhag ile eşleşti. Son 16 Turu'ndaki ilk maçlar 12 Mart Perşembe günü, rövanş müsabakaları ise 19 Mart Perşembe günü oynanacak.

Son 16 Turu'ndaki eşleşmeler şöyle:

İstanbul Başakşehir - Kopenhag

Olympiakos - Wolverhamton Wanderers

Rangers - Leverkusen

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk

İnter - Getafe

Sevilla - Roma

Eintracht Frankfurt ya da Salzburg - Basel

LASK Linz - Manchester United


Başakşehir, Kopenhag, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 03:24 Kaynak: DHA
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