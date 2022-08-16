İSTANBUL-KUZAY MARMARA OTOYOLU'NDA İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-KUZAY MARMARA OTOYOLU'NDA İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

16.08.2022 01:55
İSTANBUL-KUZAY MARMARA OTOYOLU'NDA İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI

BAŞAKŞEHİR, Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünde yangın çıktı.

BAŞAKŞEHİR, Kuzey Marmara Otoyolu'nda İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçileri taşıyan servis otobüsünde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale ederken, işçiler başka bir servisle gönderildi.

Olay, saat 00.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu İkitelli mevkiinde Mahmutbey istikametinde meydana geldi. İstanbul Havalimanı'nda çalışan işçileri taşıyan 34 LCS 597 plakalı servis otobüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev aldı. Alevleri gören işçiler, sürücüyü hemen uyardı. Şoför de otobüsü durdurarak yolcuları tahliye etti ve durumu itfaiyeye ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler otobüsün arka kısımlarını sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale etti. Polis ekipleri de yolda önlem aldı. Otobüsteki işçiler, olay yerine çağrılan servis aracıyla havalimanına gönderildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otobüste çıkan yangın söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi. Otobüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Otobüste çıkan yangın vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de otobüsün arka kısımlarının alev alev yandığı görüldü. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

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İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta Avrupa birincisi oldu İstanbul Havalimanı geçtiğimiz hafta Avrupa birincisi oldu Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı Kuzey Marmara Otoyolu'nda servis minibüsü yandı
Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KUZAY MARMARA OTOYOLU'NDA İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-KUZAY MARMARA OTOYOLU'NDA İŞÇİLERİ TAŞIYAN SERVİS OTOBÜSÜ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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