Üye Girişi
Başakşehir Sinema Okulu'nda eğitimler başladı - Son Dakika

Başakşehir Sinema Okulu'nda eğitimler başladı

26.12.2021 16:11
Başakşehir Sinema Okulu'nda eğitimler başladı

Başakşehir Belediyesi'nin sinema sektörüne genç yetenekler kazandırmak için açtığı Sinema Okulu'nda, ilk eğitim dönemi başladı.

Başakşehir Belediyesi'nin sinema sektörüne genç yetenekler kazandırmak için açtığı Sinema Okulu'nda, ilk eğitim dönemi başladı. 16 hafta sürecek eğitimler boyunca sektörün deneyimli isimleri, gençlere yönetmenlik, senaryo, görüntü yönetmenliği, ses tasarımı ve kurgu alanında bilgi ve tecrübelerini aktaracak.

Başakşehir Belediyesi, gençlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiği akademilerine bir yenisini daha eklediğini duyurdu. Yeni Medya Akademi ve Radyo Akademi, Gazetecilik ve Yeni Medya Okulu ile Dublaj Okulu'nun ardından Başakşehir Sinema Okulu'nun da kapıları açıldı.

100 SAATLİK SİNEMA EĞİTİM

İlk eğitim döneminde 22 kursiyer, 16 hafta boyunca sinema sektörünün deneyimli isimlerinden toplam 100 saatlik eğitim alacak. Sinema Okulu'nda Raşit Çelikezer, Görkem Katmer, Koray Sevindi ve Mehmet Ağbaba gençlere, yönetmenlik, senaryo, görüntü yönetmenliği, ses tasarımı ve kurgu alanında eğitim verecek. Sinemanın püf noktalarının anlatılacağı eğitimlerde sektöre yeni yeteneklerin kazandırılması hedefleniyor. Eğitimlerin ardından kursiyerlerin yazacağı iki senaryo Başakşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda filme çekilerek Başakşehir Film Festivali'nde yer alacak.

SİNEMA HER YÖNÜYLE ELE ALINACAK

Başakşehir Sinema Okulu'ndaki eğitmenler arasında yer alan yönetmen ve senarist Raşit Çelikezer, çok heyecanlı olduğunu ve ilk derse koşa koşa geldiğini belirtti. Çelikezer, "İlk dersimizi tamamladık. 4 aylık süreç içerisinde gençlerimize bilgi, birikimimizi aktaracağız. Çok heyecanlı bir ortamda sinemanın matematiğini genç arkadaşlarımızla birlikte işleyeceğiz" dedi.

Ses tasarımcısı Mehmet Ağbaba da yaptığı açıklamada, "Eğitim süresi boyunca kursiyerlerimiz setlerde nasıl ses alacaklarını ve aldıkları sesleri nasıl kaydedeceklerini öğrenecekler. Kaydettikleri sesleri nasıl temizleyerek sinematik olarak nasıl işleyecekleri hakkında bilgi sahibi olacaklar. Sinemadaki ses tasarımlarına yönelik de kendilerini geliştirme fırsatı yakalayacaklar" diye konuştu.


Başakşehir Sinema Okulu'nda eğitimler başladı
Başakşehir Sinema Okulu'nda eğitimler başladı
Başakşehir Sinema Okulu'nda eğitimler başladı
YORUMLAR
500

Başakşehir Belediyesi, Başakşehir, Sinema, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Başakşehir Sinema Okulu'nda eğitimler başladı - Son Dakika


Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile         
16:09
Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi Hande Yener, sahne kıyafeti için 13 bin TL ödedi         
14:14
Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler Büyükada'da kulaklarını kestikleri köpekleri kanlı kapışmaya sürüklediler         
13:24
Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı Kılıçdaroğlu, evlerdeki en büyük endişe "İşten çıkarmalar" diyerek çözüm önerilerini sıraladı         
12:46
6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi 6 çocuğunun gözleri önünde karısını öldüren cani koca, kaldıkları daireyi ateşe verdi         
09:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Hazırlık yapmadan Meclis gündemine getirmeyin         
08:57
Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak Apple'dan büyük değişiklik! Yeni iPhone modellerinde SIM kart girişi olmayacak         
23:42
Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu         
20:36
Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi Antalyaspor'u 2-0'lık skorla geçen Galatasaray, 7 maçlık galibiyet hasretini bitirdi         
18:14
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk Bilim insanları, 161 yıldır toprak altında duran sandığı açtı: Bunu beklemiyorduk         
17:23
Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı Demirtaş'tan "Tahliye olursanız aday olur musunuz?" sorusuna "Partim isterse" yanıtı         
14:40
Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi? Kulisleri hareketlendiren erken seçim iddiası! AK Parti YSK'dan bilgi mi istedi?         
13:08
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi         
12:15
Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı Dolardaki düşüş etiketlere yansıyacak mı? BİM indirime gitmek için şartlarını açıkladı         
11:41
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32

Son Dakika Haberleri
16:08 Bomba iddia: 48 yaşındaki Seray Sever, ikiz bebeklere hamile
15:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert sözler: Utanmadan bana mektup gönderiyor, Bay Kemal ve onun müridi
15:53 Ödülleri için daire yaptıran Ebru Yaşar: Villaya geçeceğiz
15:32 İnşaat halindeki bina çöktü! Enkaz altında kalan işçi yaşamını yitirdi, 1 yaralı var
15:32 Erol Bulut, Rizespor'a ilk yenilgisini yaşattı!
15:28 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz zengini daha zengin yapar, bu çarkı bozacağız
15:19 Ahmet Nur Çebi: Galatasaray'dan sonra Trabzonspor da ağlamaya başladı
15:15 Omicron varyantının yeni belirtisinin şiddetli gece terlemeleri olduğu ortaya çıktı
15:04 Beşiktaş'ta herkes ateş topu! Divan'da kavga çıktı
14:32 Bir Maldivler skandalı daha! Serdar Aziz'i yine eşi ifşaladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2021 16:19:44. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir Sinema Okulu'nda eğitimler başladı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement