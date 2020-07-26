Başakşehir son maçını oynayıp tarihi zaferini kutlayacak: Şampiyon taç giyiyor

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son maçında bugün, şampiyonluğu geçen hafta garantileyen Medipol Başakşehir, pandemi arası sonrası ligin en formda ekiplerinden olan Kasımpaşa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Fırat Aydınus yönetecek. Ev sahibi takım bu maç öncesi, şampiyon rakibine jest olarak özel bir organizasyon düzenleyecek. Statta çiçeklerle karşılanacak olan Başakşehirli futbolcular, sahaya lacivert-beyazlıların alkışları arasında çıkacak.

ABDULLAH AVCI DA DAVET EDİLDİ

Maçın ardından TFF yetkilileri Başakşehir'e kupasını takdim edecek. Karşılaşmadan sonra üstü açık otobüsle Başakşehir'e geçecek olan turuncu lacivertli takım, burada taraftarıyla bir araya gelecek. Kutlamaya eski teknik direktör Abdullah Avcı ve geçmişte forma giyen eski futbolcular da davet edildi.

Törende tüm futbolcular ve teknik heyet kendi seçtikleri şarkılar eşliğinde teker teker sahneye davet edilecek. Ayrıca 1453 Başakşehirliler Taraftar Grubu da konvoy ve meşale ile karşılama organizasyonları yapacak. Saat 21.00 sularında başlaması planlanan kutlamaya yaklaşık 4 bin taraftar katılacak.