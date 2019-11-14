Son Dakika Haberleri: Başarılı kuaförlere plaket verildi
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Başarılı kuaförlere plaket verildi

6 saat önce

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Güzellik Festivaline katılarak fuarda başarı gösteren kuaförlere plaket verildi.

Başarılı kuaförlere plaket verildi, System.String[]

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Güzellik Festivaline katılarak fuarda başarı gösteren kuaförlere plaket verildi.


4- 8 Kasım tarihlerin Antalya'da düzenlenen 'Uluslararası Güzellik Festivaline' şovlarıyla renk katan Malatyalı kuaförlere Malatya Berberler ve Kuaförler Odası plaket verildi. Malatya Berberler ve Kuaförler Odası toplantı salonunda yapılan ödül töreninde konuşan oda Başkanı Ramazan Toptaş, Türkiye Berberler ve Kuaförler Odasının düzenlediği bütün yarışmalara katıldıklarını ifade ederek, "Amacımız, Malatya'da kuaförler ve berberlerin işini ne kadar iyi yaptığını ne kadar iyi usta olduklarını Türkiye tanıtmak" dedi. Antalya'da düzenlenen festivalde Malatyalı kuaförleri en şekilde tanıttıklarını belirten Toptaş, bundan sonrada yapılacak festivallere katılım sağlayacaklarını söyledi.


Yapılan konuşmanın ardından festivale katılan kuaförlere plaket takdim edildi. - MALATYA

Malatya, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:28 Kaynak: İHA
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