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Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı - Son Dakika

Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı

05.07.2021 13:32

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'ndan ayrılmasıyla günlerce konuşulan Farah Zeynep Abdullah, yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncunun yeni sevgilisinin ünlü rapçilerle çalışan müzik prodüktörü Efe Çelik olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde kavga eden köpekleri ayırmaya çalışırken parmakları kesilen dikiş atılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah aşk hayatıyla gündem oldu. Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile aşk yaşamaya başladı.

YENİ İLİŞKİDEN İLK POZ

Çiçeği burnunda aşıkların birlikte çekilmiş ilk karesine de Snob Magazin ulaştı. Mutlu bir birliktelikleri olan çift, ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşıyor.

Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı

SEVGİLİSİ TANIDIK ÇIKTI

2 Ekim 1989'da Adana'da dünyaya gelen Efe Çelik'in tanıdık biri olduğu ortaya çıktı. Çelik, çoğunlukla Ezhel ve Bugy ile yaptığı çalışmalar ile tanınıyor. Old School Reggae, Trap ve Anadolu sesiyle birleşen Boom-Bap tarzı ile Türkiye'de birçok sanatçıya katkıda bulundu.

Farah Zeynep Abdullah'ın yeni sevgilisi tanıdık çıktı

Farah Zeynep Abdullah son yıllarda Ahmet Rıfat Şungar, Doğu Demirkol ve Reynmen ile yaşadığı birlikteliklerle gündeme gelmişti.

Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı

Farah Zeynep Abdullah, kavga, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı - Son Dakika Magazin


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