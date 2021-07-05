Başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah ve prodüktör Efe Çelik aşk yaşamaya başladı

Geçtiğimiz günlerde kavga eden köpekleri ayırmaya çalışırken parmakları kesilen dikiş atılan oyuncu Farah Zeynep Abdullah aşk hayatıyla gündem oldu. Abdullah, 'DJ Artz' lakaplı müzik prodüktörü Efe Çelik ile aşk yaşamaya başladı.

YENİ İLİŞKİDEN İLK POZ

Çiçeği burnunda aşıkların birlikte çekilmiş ilk karesine de Snob Magazin ulaştı. Mutlu bir birliktelikleri olan çift, ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşıyor.

SEVGİLİSİ TANIDIK ÇIKTI

2 Ekim 1989'da Adana'da dünyaya gelen Efe Çelik'in tanıdık biri olduğu ortaya çıktı. Çelik, çoğunlukla Ezhel ve Bugy ile yaptığı çalışmalar ile tanınıyor. Old School Reggae, Trap ve Anadolu sesiyle birleşen Boom-Bap tarzı ile Türkiye'de birçok sanatçıya katkıda bulundu.

Farah Zeynep Abdullah son yıllarda Ahmet Rıfat Şungar, Doğu Demirkol ve Reynmen ile yaşadığı birlikteliklerle gündeme gelmişti.