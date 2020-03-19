Başarılı personeller mecliste taltif edildi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan 4 personel, gösterdikleri performans ve diğer personele örnek olmalarından ötürü taltif edildi.



Büyükşehir Belediye Meclisinin mart ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı. Korona virüs salgınına karşı tedbir alınarak yapılan toplantıda bir ilke imza atıldı ve Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde çalışan 4 personel, görevlerinde gösterdikleri performans ve diğer personele örnek olmalarından dolayı başarı belgesi ise taltif edildi. Başkan Aktaş tarafından bizzat isimleri okunarak çağırılan personellere başarı belgeleri siyasi partilerin grup sözcüleri tarafından takdim edildi.



Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olan Meral Kasap, kurum çalışanlarına ve vatandaşlara gösterdiği güler yüzlü, pozitif ve yardımsever tavrı ayın personeli seçildi. Yine Elazığ'da meydana gelen depremde görev alarak ekip ruhunun zor şartlara rağmen sahada uygulamasını sağlayan İtfaiye Gruplar Amiri Bülent Kibar ayın personeli seçilen bir diğer isim oldu.



'Gençlerin gözünden Bursa' projesini hazırlayıp, kısa sürede hayata geçirerek bilgisi, tecrübesi ve iletişimi ile diğer çalışanlara örnek olan Mühendis Safiye Kahveci ve sosyal sorumluluk projesi olan çorba çeşmesi ve millet kıraathanesi çalışmalarının süratle bitirilmesinde gösterdiği gayret sebebiyle Ufuk Yıldız da ayın personeli oldu.



Başkan Aktaş, başarı belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilen personelleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. - BURSA