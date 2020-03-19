Başarılı personeller mecliste taltif edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başarılı personeller mecliste taltif edildi - Son Dakika

Başarılı personeller mecliste taltif edildi

6 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan 4 personel, gösterdikleri performans ve diğer personele örnek olmalarından ötürü taltif edildi.

Başarılı personeller mecliste taltif edildi, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan 4 personel, gösterdikleri performans ve diğer personele örnek olmalarından ötürü taltif edildi.


Büyükşehir Belediye Meclisinin mart ayı toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın başkanlığında yapıldı. Korona virüs salgınına karşı tedbir alınarak yapılan toplantıda bir ilke imza atıldı ve Büyükşehir Belediyesi'nin farklı birimlerinde çalışan 4 personel, görevlerinde gösterdikleri performans ve diğer personele örnek olmalarından dolayı başarı belgesi ise taltif edildi. Başkan Aktaş tarafından bizzat isimleri okunarak çağırılan personellere başarı belgeleri siyasi partilerin grup sözcüleri tarafından takdim edildi.


Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olan Meral Kasap, kurum çalışanlarına ve vatandaşlara gösterdiği güler yüzlü, pozitif ve yardımsever tavrı ayın personeli seçildi. Yine Elazığ'da meydana gelen depremde görev alarak ekip ruhunun zor şartlara rağmen sahada uygulamasını sağlayan İtfaiye Gruplar Amiri Bülent Kibar ayın personeli seçilen bir diğer isim oldu.


'Gençlerin gözünden Bursa' projesini hazırlayıp, kısa sürede hayata geçirerek bilgisi, tecrübesi ve iletişimi ile diğer çalışanlara örnek olan Mühendis Safiye Kahveci ve sosyal sorumluluk projesi olan çorba çeşmesi ve millet kıraathanesi çalışmalarının süratle bitirilmesinde gösterdiği gayret sebebiyle Ufuk Yıldız da ayın personeli oldu.


Başkan Aktaş, başarı belgesi ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilen personelleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:27 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul'da toplu ulaşım kullananların sayısı yüzde 60 oranında azaldı
Koronavirüs nedeniyle bıttım sabununa talep arttı Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı İzmir'de bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı! 45 aile karantinaya alındı         
20:59
İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak İstanbul'un birçok ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak         
18:27
Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı Adanalı kemancı evden çıkmayanlar için balkonda Çanakkale Türküsü'nü çaldı         
16:32
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu         
15:40
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek Hearts Kulübü, koronavirüs nedeniyle maaşları yüzde 50 düşürecek         
13:40
İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı İstanbul'da koronavirüs salgınına karşı online nikah dönemi başladı         
12:21
Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri Brezilya'da virüse karşı alınan tedbirleri "histeri ve kuruntu" olarak nitelendiren devlet başkanını milyonlarca kişi protesto etti         
11:32
Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı Silahlı saldırgan hem tartıştığı kadını hem de yoldan geçen kişiyi yaraladı         
09:52
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli         
09:47
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
09:10
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz         
01:13
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor Karantina kuralına harfiyen uyan kent hayalet şehre döndü! Kimse dışarı çıkmıyor         
12:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 00:20:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başarılı personeller mecliste taltif edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]