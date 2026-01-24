Balıkçılar, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Balıkçılar, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi buldu

Haberin Videosunu İzleyin
Balıkçılar, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi buldu
24.01.2026 20:49  Güncelleme: 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Balıkçılar, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi buldu
Haber Videosu

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sahilinde, balıkçılar denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi buldu. Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sahilinde balıkçılar tarafından dalgıç kıyafetli bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliği ve ölüm nedeni için çalışma başlatıldı.

DENİZDE DALGIÇ KIYAFETLİ ERKEK CESEDİ BULUDU

Başiskele Sahili'nin Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında, tekne ile denize açılan balıkçılar su üzerinde hareketsiz yatan dalgıç kıyafetli bir kişiyi görünce, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkçılar, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi buldu

Deniz polisleri tarafından sudan çıkarılan ve bota alınan kişinin erkek olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Kıyıya getirilen erkek cesedi, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Cesedin kimliğinin ile ölüm nedeni, yapılacak otopsi ve soruşturmanın ardından kesinlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Başiskele, Güvenlik, Kocaeli, Olaylar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkçılar, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak Kavgaları kanlı bitti, 71 yaşındaki ağabeyden kardeşine feci dayak
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı Trabzonspor, zirve yarışından kopmadı
Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi Fatih Tekke, Oulai iddialarına böyle yanıt verdi
Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı Orta Doğu gerilimi havacılıkta kaosa yol açtı
Balıkesir’de 5.1 büyüklüğünde deprem Balıkesir'de 5.1 büyüklüğünde deprem
ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor ABD İranlıları sınır dışı etmeye hazırlanıyor
100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı 100 bin dolarlık İran bahsi ortalığı karıştırdı
Balıkesir’de meydana gelen deprem Bursa’da işyerinin kamerasına böyle yansıdı Balıkesir'de meydana gelen deprem Bursa'da işyerinin kamerasına böyle yansıdı

23:34
Okan Buruk’tan transfer mesajı
Okan Buruk'tan transfer mesajı
22:56
Suriye’de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı
22:34
Suriye ordusu: SDG, Kandil’den Haseke’ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
Suriye ordusu: SDG, Kandil'den Haseke'ye takviye kuvvet gönderdi, bir sonraki adımı belirliyoruz
22:07
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
Galatasaray maç biter bitmez yeni transferini duyurdu
21:51
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
Galatasaray, Fatih Karagümrük karşısında ikinci yarıda açıldı
21:40
Şişli’de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
Şişli'de çöp konteynerinde başı olmayan kadın cesedi bulundu
21:28
DEM heyeti, Öcalan’ın Bahçeli’ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş
20:36
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bekledi
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi
20:05
Fatma Girik’e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
Fatma Girik'e büyük vefasızlık: Yalnızca 10 kişiyle anıldı
20:04
Suriye’de YPG’ye verilen 4 günlük süre doldu
Suriye'de YPG'ye verilen 4 günlük süre doldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2026 23:41:59. #7.11#
SON DAKİKA: Balıkçılar, denizde dalgıç kıyafetli erkek cesedi buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.