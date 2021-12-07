Başiskele Seymen Kışlası, Türkiye'nin En Büyük Millet Bahçesi oluyor - Son Dakika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Başiskele'de bulunan Seymen Kışlası'nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne Millet Bahçesi yapılmak üzere ön tahsisi gerçekleştirildi. Bakan Murat Kurum imzalı yazıda Seymen Kışlası'nın Millet Bahçesi yapılmak üzere Büyükşehir'e 2 yıl süreyle ön tahsisi yapıldığı ifade edildi. Büyükşehir, 787 bin 517 metrekarelik alanda öncelikli olarak plan tadilatları yapacak. Başiskele'ye kazandırılacak Millet Bahçesi ise TOKİ ve Kocaeli Büyükşehir iş birliğiyle hayata geçirilecek.

BÜYÜKŞEHİRE ÖN TAHSİSİ GERÇEKLEŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kente kazandıracağı Millet Bahçeleri için çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, kenti ziyaretleri sırasında Bakan Kurum ile Millet Bahçelerine yönelik görüşmelerde bulunmuştu. Başkan Büyükakın'ın yakından takip ettiği projede Seymen Kışlasının Büyükşehir'e ön tahsisi gerçekleştirildi.

787 BİN 517 M2'LİK ALAN

Halk arasında Seymen Kışlası olarak bilinen Başiskele Nahit Şenoğlu Kışlası, Büyükşehir'e devredilmek ve Millet Bahçesi yapılmak üzere 2017 yılında tahliye edilmeye başlanmıştı. Proje dahilinde mevcut arazideki yeşil alanlar korunacak ve rekreasyon, spor alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, oyun alanları, millet kıraathanesi gibi alanlar oluşturulacak. 787bin 517 metrekarelik alanda yapılacak Millet Bahçesi, Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi olacak.

MÜJDEYİ BAŞKAN VERDİ

Başkan Büyükakın, Başiskele Seymen Kışlası'nın Millet Bahçesi yapılmak üzere Büyükşehir'e tahsisini sosyal medyasından müjdeledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Büyükakın, Başiskele'ye yapılacak Millet Bahçesi'nin hayırlı olması dileklerini iletti.Başkan Büyükakın, ''Sevgili hemşerilerim, bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin en büyük millet bahçesi için ilk adımı attık'' ifadesini kullandı.