Son Dakika | Feci kazada ölenlerin kimliği belli oldu

Son dakika haberi: Feci kazada ölenlerin kimliği belli oldu Van'ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin ismi belirlenirken, yaralıların ise tedavileri sürüyor.

Feci kazada ölenlerin kimliği belli oldu VAN - Van'ın Başkale ilçesinde kamyonetin takla atması sonucu hayatını kaybeden 2 kişinin ismi belirlenirken, yaralıların ise tedavileri sürüyor. Alınan bilgilere göre kaza, Van- Hakkari karayolu üzerindeki Başkale ilçesine bağlı Erek köyü yakınlarında meydana geldi. A.Y. yönetimindeki 65 NT 708 plakalı kamyonet, bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü A.Y. ile H.T. hayatını kaybederken; yaralanan K.Y., C.T. ve M.Y. ise kaldırıldıkları Başkale Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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