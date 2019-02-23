Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Böcek, Kaş'ta

Başkan Adayı Böcek, Kaş'ta

32 dakika önce

Konyaaltı Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Millet İttifakı'nın Kaş Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

Başkan Adayı Böcek, Kaş'ta, System.String[]
Konyaaltı Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Millet İttifakı'nın Kaş Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı.

Konyaaltı Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Muhittin Böcek, Millet ittifakı Kaş Belediye Başkan adayı Hayri Süt'ün SKM açılışı ve aday tanıtım törenine katıldı. Kaş'ta coşkuyla karşılanan Böcek, "Katılımcı yönetim anlayışımızla bugüne kadar çalıştık, bundan sonrada devam edeceğiz. Belediyelerimizi bu güne kadar ötekileştirmedik. 25 yıldır kimseyi işten çıkarmadık, bundan sonra da çıkarmayacağız. Ben, sen yok, biz birlikte yaparız" diye konuştu.

Belediye Başkan adayı Hayri Süt de "Her derde derman belediyecilik anlayışımızla Kaş'ımıza hizmet etmeye geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Muhittin Böcek, Kaş Belediye Başkan adayı Hayri Süt ve meclis üyesi adaylarıyla vatandaşları selamladı.

SKM açılışı ve aday tanıtım törenine CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve Aydın Özer, İl Başkanı Ahmet Kumbul, Kadın Kolları İl Başkanı Nilüfer Deveci ile İlçe Başkanı Mehmet Vural Arıkan, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın ile İlçe Başkanı İsmail Şah Yılmaz ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:38 Kaynak: İHA

Hayri Süt, Konyaaltı, Muhittin Böcek, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Ağlayan Genç Kızı Görünce Dayanamadı: Beni de Ağlatacaksın Erdoğan, Miting Yaptığı Kentte Belediyeye Kızdı: Böyle Devam Ederse Vurur Geçeriz

Kadın Sürücünün, Çarptığı Aracın Şoförünü "Dayım Milletvekili" Deyip Dövdüğü Anlar Kameraya Yansıdı Çamlıca Camii 7 Mart'ta İbadete Açılacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 13:10:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Böcek, Kaş'ta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]