Son Dakika Haberleri: Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Sıkılmadık El Bırakmıyor

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Sıkılmadık El Bırakmıyor

1 saat önce

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Sıkılmadık El Bırakmıyor, System.String[]
MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Başkan Bıyık Yeni Mahallede bulunan sanayi esnafını ile kamu kurumlarının amirlerini ziyaret etti.

Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesinde çalışmalarına yoğun tempo ile devam eden ve vatandaşlardan teveccüh gören MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, kamu urum ve kuruluşların amirleri ile esnafları ziyaret etti.

Esnafların sorunlarını dinledi

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Yeni Mahallede bulunan Sanayi esnafı ile As Taksi ve Hal Kavşağı arasında kalan D-100 üzerindeki esnafları ziyaret ederek destek istedi. Erdoğan Bıyık'ı gören esnaflar yaşamış oldukları sıkıntıları dile getirirken sorunların çözümü konusunda söz aldılar. Esnaflar, "Sizi yakından takip ediyoruz ve destekliyoruz. Düzce'de alt yapı yapılmadan asfalt dökülmesi ile ciddi anlamda sıkıntı yaşıyoruz. Yağmur yağdığı zaman sular alt yapı olmadığından dolayı yolun üzerinde birikiyor. Yaşadığımız sıkıntıların çözümü konusunda sizden yardım bekliyoruz" şeklinde konuştular.

Yanlış uygulamalardan dolayı kendisinin de bir Düzceli olarak sıkıntı yaşadığını belirten MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, "Sizin yaşamış olduğunuz sorunlar beni de etkiliyor. Sizin halinizden en iyi ben anlarım çünkü bende Düzce'nin sorunlarını iyi biliyorum" diye konuştu.

Kamu kurumlarını ziyaret etti

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık seçim çalışmaları kapsamında kamu kurum ve kuruluşların amirlerini de ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretlerde Erdoğan Bıyık'a il yönetimi de eşlik etti. MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzce Vergi Dairesi Defterdarı Ali Aykaş, Kültür ve Turizm İl Müdürü Resul Taştan, İdare ve Denetim Müdürü Sebahat Güven Batur, Kadastro il Müdürü Cihad Bilgehan Yalçın ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal'ı ziyaret etti. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:57 Kaynak: İHA

Politika
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