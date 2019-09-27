Son Dakika Haberleri: Başkan Akgün'den deprem açıklaması
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Başkan Akgün'den deprem açıklaması

1 saat önce

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 1999 depremi öncesinde yapılan kamu binalarının risk oluşturduğuna dikkat çekti.

Başkan Akgün'den deprem açıklaması, System.String[]

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 1999 depremi öncesinde yapılan kamu binalarının risk oluşturduğuna dikkat çekti.


1999 Marmara depreminden sonra yenilenmeyen kamu binalarının endişe oluşturduğunu belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün "En büyük endişem okullar ve hastanelerdir. İstanbul'daki olası büyük deprem tabiki ülkeyi büyük sıkıntıya sokacaktır. Ankara ve İstanbul'un merkezi hükmet ile yerel yönetimler bu işi çözmek zorunda. Bu işin partisi, bu işin siyaseti olmaz ne Ankara bunu tek başına yapabilir, ne İstanbul tek başına yapabilir. İstanbul üzerine de çok ciddi durmak, alınması gereken tedbirlerin yarın sabahtan itibaren merkezi hükümetle yerel yönetimler acil almak zorundalar. İstanbul depremi hepimizi son derece etkiliyor ve rahatsız ediyor" diye konuştu. - İSTANBUL

Hasan Akgün, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:45 Kaynak: İHA
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