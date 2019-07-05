Son Dakika Haberleri: Başkan Aktan'ın kız kardeşi toprağa verildi
Son Dakika Genel Haber

Başkan Aktan'ın kız kardeşi toprağa verildi

3 dakika önce

Başkan Aktan'ın kız kardeşi toprağa verildi Başkan Aktan'ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi Meryem Aktan 2 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiMERSİN - Mersin'in Silifke ilçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, toprağa verildi.

Başkan Aktan'ın kız kardeşi toprağa verildi, System.String[]
Başkan Aktan'ın kız kardeşi toprağa verildi
Başkan Aktan'ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi Meryem Aktan 2 ay sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
MERSİN - Mersin'in Silifke ilçe Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, toprağa verildi.
Yaklaşık 2 ay önce Başkan Aktan'ın başından silahla vurduğu iddia edilen kız kardeşi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Cenazesi Kurtuluş mahallesindeki baba evine getirilen Aktan, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine Aktan'ın yakınlarının yanı sıra Silifke Belediye Başkan vekili Sadık Altınok, MHP Silifke ilçe Başkanı Levent Nogay ve vatandaşlar katıldı.
Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, 8 Mayıs'ta evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralanmış, gözaltına alınan belediye başkanı tutuklanmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 04:55 Kaynak: İHA
Mücahit Aktan, Silifke, Meryem, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye başkanının vurduğu öne sürülen kız kardeşi kurtarılamadı Düğün sabahı damadı öldüren kayınbirader konuştu: Onu şeytan olarak gördüm TEB, konut kredisi faizini yüzde 1,55'e kadar indirdi Emre Yetkin eşi Burcu Biricik'i bikinili görüntüleyen magazincilere sert çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 16:59:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Aktan'ın kız kardeşi toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]