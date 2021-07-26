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Başkan Aktürk, adli tatille ilgili bilgilendirmede bulundu - Son Dakika

Başkan Aktürk, adli tatille ilgili bilgilendirmede bulundu

26.07.2021 09:26
Başkan Aktürk, adli tatille ilgili bilgilendirmede bulundu, System.String[]

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, adli tatilin başlamasıyla ilgili bir mesaj yayımlayarak bilgilendirmede bulundu.

Erzincan Baro Başkanı Adem Aktürk, adli tatilin başlamasıyla ilgili bir mesaj yayımlayarak bilgilendirmede bulundu.

Başkan Aktürk, Türk yargı sisteminde adli tatilin her yıl 20 temmuzda başlayıp 31 ağustosta sona erdiğini yeni adli yılın 1 eylülde başlayacağını kaydederek şu bilgilendirmeye yer verdi:

"Adalet hizmetinin etkin, verimli, hızlı ve tarafsız bir şekilde yerine getirilmesi için üstün çaba gösteren tüm meslektaşlarıma; her ne kadar adalet hizmetinin tatili olmasa da, yeni adli yıla dinlenmiş bir şekilde girebilmeleri ve güzel geçmesi dileğiyle iyi tatiller diliyoruz.

Adli tatil ve çalışmaya ara vermeye ilişkin yasal mevzuat bilgilerinize sunulmuştur; 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu. Adli tatilde görülecek dava ve işler: Madde 103 - (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür: a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler. c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları. ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar. d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri. e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar. f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler. g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler. ğ) Çekişmesiz yargı işleri. h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler. 2- Tarafların anlaşması halinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir. 3- Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtay'a gönderilmesi işlemleri de yapılır. 4- Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

Adli tatilin sürelere etkisi

Madde 104 - (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

Adli Tatil: Madde 331 - (1) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

(2) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.

(3) Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.

(4) Adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.

2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

Sürelerle ilgili genel esaslar: Madde 8 - (3) Bu Kanunda yazılı sürelerin bitmesi çalışmaya ara verme zamanına rastlarsa bu süreler, ara vermenin sona erdiği günü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamış sayılır. Çalışmaya ara verme.

Madde 61 - (1) Bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler. Ancak, yargı çevresine dahil olduğu bölge idare mahkemesinin bulunduğu il merkezi dışında kalan ve sadece bir idare veya bir vergi mahkemesi bulunan yerlerdeki idari yargı mercileri çalışmaya ara vermeden yararlanamazlar. Bu mahkemeler, 62 nci maddedeki sınırlamaya tabi olmaksızın görevlerine devam ederler.

(2) Çalışmaya ara verme süresi içinde; bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, birden fazla idari yargı mercii olan yerlerde idare veya vergi mahkemeleri başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeteri kadar hakimin katıldığı bir nöbetçi mahkeme kurulur. Bölge idare mahkemeleri için ise bölge idare mahkemesi başkanının önerisi üzerine, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca, tüm daire başkan ve üyeleri arasından görevlendirilecek yeterli sayıda nöbetçi daire kurulur.

(3) Çalışmaya ara vermeden yararlanamayanlar ve nöbetçi kalanların yıllık izin hakları saklıdır.

2575 Sayılı Danıştay Kanunu

Çalışmaya ara verme: Madde 86 - (1) Danıştay daireleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

6085 Sayılı Sayıştay Kanunu

İzin ve çalışmaya ara verme: Madde 64 - (3) Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu, Daireler Kurulu ve daireleri her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuz bir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.

Anayasa Mahkemesi'nde adli tatilde çalışmaya ara verilmemektedir.

Kısaca Anayasa Mahkemesi'ne başvuruya ilişkin süreler adli tatilde de işlemektedir. Bu nedenle son günü adli tatile denk gelen bireysel başvuru dilekçelerinin adli tatilde ve başvuru süresi içinde Anayasa Mahkemesi'ne sunulması zorunludur." - ERZİNCAN

Başkan Aktürk, adli tatille ilgili bilgilendirmede bulundu

Anayasa Mahkemesi, Erzincan, Tatil, Baro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Aktürk, adli tatille ilgili bilgilendirmede bulundu - Son Dakika


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