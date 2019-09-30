Son Dakika Haberleri: Başkan Alan; 'Caddeleri Kırmızı Lacivertli bayraklarla donatacağız'
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Başkan Alan; 'Caddeleri Kırmızı Lacivertli bayraklarla donatacağız'

1 saat önce

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Zonguldak Kömürspor'un deplasmanda Sancaktepe Belediyespor'u 2-0 yenmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Başkan Alan; 'Caddeleri Kırmızı Lacivertli bayraklarla donatacağız', System.String[]

Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Zonguldak Kömürspor'un deplasmanda Sancaktepe Belediyespor'u 2-0 yenmesinin ardından açıklamalarda bulundu.


Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, Zonguldak Kömürspor'un ligde güzel bir hava yakaladığını söyleyerek, kendilerininde belediye olarak hafta içerisinde caddelere Kırmızı Lacivertli bayraklar asacaklarını söyledi. Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, takım havaya girmiş durumda olduğunu söyleyerek, "İstanbul deplasmanından Zonguldak sporumuzun 2-0 galibiyetle dönüp 3 puanını hanemize yazdırması hakikaten bizleri mutlu ediyor. Şuan 10 puanla 3. Sıradayız . Takımımız havaya girmiş durumda, bizim üstümüze düşen neyse biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz. Lakin herkesin aynı şekilde destek olması gerekiyor. Şehir bizim, takım bizim bu topcularımız, teknik heyetimiz, Kulüp Başkanımız Sayın Süleyman Caner'den yönetimine kadar bizim"diye konuştu.


"Herkesin takıma sahip çıkması gerek"


Herkesin takıma sahip çıkmasını gerektiğini ifade eden Başkan Alan, "Hep beraber topyekün sadece merkez ilçe değil altını çizerek söylemek istiyorum bir şehir takımıyız. Gençlerimizi Bakacakkadı Kampı'nda ziyaret etmiştim. Gözlerindeki inanmışlığı görmüştüm ve bu inanmışlık sahaya da yansıyor. Bu inanmış madenci torunlarına destek olmak zorundayız, Zonguldak'ımıza sözde değil özde destek vermek zorundayız. Zonguldak'ımızı Cumhuriyetimizin ilk şehri hem de emeğimizin başkenti Zonguldak'ımızı hem de sevdalı olduğumuz Zonguldaksporumuzu 1.lig Süper lig'e çıkarmak istiyoruz.Başta Sayın Valim olmak üzere Türkiye Taşkömürü Kurumu'ndan üniversite öğrencisinden yaşlısına gencine herkesin az çok demeden Zonguldakspora maddi manevi destek olması gerekiyor"şeklinde konuştu.


"Şehirin dört bir yanını bayraklarla donatacağız"


Zonguldak Belediye Başkanı Selim Alan, şehrin dört bir yanını bayraklarla donatacaklarını belirterek, "Ben hem Belediye Başkanı olarak hem de Zonguldakspor sevdalısı olarak her zaman yanında oldum bundan sonra da artarak olmaya devam edeceğiz. Futbolumuzun başarılı olduğu sürece şehre bir pozitif enerji doluyor. İnşallah bu pozitif enerji bütün Zonguldak'ta yansır, ilçelerimiz beldelerimiz dahil Zonguldaksporumuzun hep yanında olalım. İnşallah yarından sonra şehrimiz bir kırmızı lacivert de donatacağız" dedi. - ZONGULDAK

Sancaktepe, Zonguldak, İstanbul, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:07 Kaynak: İHA
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