Başkan Altay Karapınar ve Emirgazi'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Başkan Altay Karapınar ve Emirgazi'de vatandaşlarla buluştu

11.11.2020 11:37
Başkan Altay Karapınar ve Emirgazi'de vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Karapınar ve Emirgazi'de vatandaşlarla buluşarak belediyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ilçe ziyaretleri kapsamında Karapınar ve Emirgazi'de vatandaşlarla buluşarak belediyeleri ve AK Parti İlçe Teşkilatlarını ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın ilçe ziyaretleri sürüyor. Başkan Altay, Karapınar'da ilçe esnafını ziyaret ederek Karapınar Belediyesinde Başkan Mehmet Yaka ile bir araya geldi. Ardından AK Parti İlçe Teşkilatı'nda parti üyeleriyle buluşan Başkan Altay, gerçekleştirilen ilçe kongresinde yeniden başkan seçilen Yusuf Zengin'e ve yeni yönetime başarılar diledi.

"Cumhurbaşkanımıza dava arkadaşı olmak herkese nasip olmaz"

Kongrelerin aslında bir yenilenme olduğunu vurgulayan Başkan Altay, "Bu süreç hakikaten çok önemli. Çünkü Cumhurbaşkanımıza dava arkadaşı olmak herkese nasip olmaz. Hükümetimizin yatırımları, bizim yatırımlarımız, ilçe belediyemiz hep birlikte gayret ediyoruz. İlçe Başkanımız tecrübeli, belediye başkanımız tecrübeli. Sizlerin de inşallah bu takımın içinde çok güzel işler yapacağınıza eminim" dedi.

Başkan Altay Karapınar'da yapımı Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen Atık Su Arıtma Tesisi inşaatında da incelemelerde bulundu. Prestij caddeler, mahalle yolları, şehir konakları ve yüzme havuzu gibi önemli projeleri ilçelere kazandırdıklarını aktaran Başkan Altay, "Karapınarımıza bugüne kadar 130 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Daha önce Karapınar'da bir arıtma tesisi yoktu. Deşarj yoluyla hallediliyordu. 22 milyon liralık bir yatırım yaparak Karapınar'ın 2033'e kadar arıtma tesisi sorununu çözmüş oluyoruz. İleri biyolojik sistemle yapılan arıtmamız dünyadaki en ileri teknolojisi kullanılarak gerçekleştiriyor. Böylece Karapınar modern bir şehir olması bakımından önemli bir mesafeyi kat etmiş oluyor. İnşallah yılsonu itibariyle tamamlanmış ve insanımızın hizmetine girmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Karapınar'ın yarınları çok daha güzel olacak"

Büyükşehir Belediyesi olarak bir taraftan altyapı sorunlarını çözerken bir taraftan da fiziki ve sosyal yatırımlara devam ettiklerinin altını çizen Başkan Altay, Büyükşehir ile uyum içerisinde çalışan Belediye Başkanı Mehmet Yaka'ya teşekkür ederek, Karapınar'ın yarınlarının çok daha güzel olacağını söyledi.

Karapınar Belediye Başkanı Mehmet Yaka da, "Karapınar kurulduğu 1882'den beri maalesef kanalizasyondan yoksundu. Son 15-20 yıldır deşarj yoluyla toplanıyordu. İlçemiz yaşam standardının ve şehir kalitesinin yükseltilmesi bakımından çok büyük hizmete kavuşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Altay Emirgazi'yi ziyaret etti

Karapınar'dan sonra Emirgazi ilçesine geçen Başkan Altay, burada da ilk olarak AK Parti İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelerek ilçe kongresinde güven tazeleyen Uğur Çanakcı'ya yeni dönemde başarılar diledi. Başkan Altay, daha sonra Emirgazi Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Nurişen Koçak ile görüştü. Son olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak ve yapımında sona gelinen şehir konağı inşaatında incelemeler gerçekleştiren Başkan Altay, ilçeye değer katacak yatırımları ilçe belediyesi ile birlikte hayata geçirmeye devam edeceklerini dile getirdi. - KONYA

Başkan Altay Karapınar ve Emirgazi'de vatandaşlarla buluştu
Başkan Altay Karapınar ve Emirgazi'de vatandaşlarla buluştu
Başkan Altay Karapınar ve Emirgazi'de vatandaşlarla buluştu

Karapınar, Emirgazi, AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Altay Karapınar ve Emirgazi'de vatandaşlarla buluştu - Son Dakika


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